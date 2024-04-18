博客來首辦優秀書評人大賞 「書評2.0」計畫有成、書評數飆升七成

迎接世界閱讀日，博客來推出「閱讀媒合所」活動，首辦「優秀書評人大賞」，公開年度共感最強的熱評好書TOP10，以及年度最有參考指標的書評人排行榜TOP10。年度熱門書評排行榜，顯示出讀者對文學小說的喜愛，也反映出日韓文學作品對本土的影響力。

博客來「書評2.0」計畫有成，每月新增2,000則讀者書評，書評數增長70%，年度書評突破21萬則，於世界閱讀日期間，加碼寫書評贈送25元E-Coupon，每人最高可獲得125元，號召民眾共同響應閱讀。博客來期望攜手讀者、作家，打造華文市場最大書評社群平台，為讀者建立閱讀互動社群，為書評人提供交流舞台、交換心得與觀點。

博客來擁有超過21萬則書評，包含OKAPI閱讀生活誌累積逾2萬篇專業作家書評，還有近19萬則素人讀者書評，是目前華文市場最大且最完整的書評資料庫。博客來「書評2.0」計畫，從2023年下半年陸續優化，書評數成長70%，每個月約有2,000則書評，1,000位讀者參與評分，現已累積超過8萬位書評人、共評鑑7萬本書，單一讀者最高紀錄累計寫過1,135則書評。

而一年內寫過最多書評者，幾乎是一天一篇。評論的書籍類型以文學小說、商業理財、心理勵志、童書/青少年文學、人文社科、漫畫/圖文書等六大類為最多，尤其是文學小說，每個月平均新增超過300則以上的書評，表現優異。

博客來書評功能滿足了讀者分享閱讀心得的需求，同時透過獎勵機制培養優秀書評人，鼓勵留下優質書評內容，並透過讀者之間的相互推薦、分享與討論，讓更多好書被看見。已進行了四大優化，包括「立即評分」、「有幫助功能」、「單一則書評分享功能」和「書評人頭像個性化顯示」。正持續優化中的頁面包括書評人分級、書評人追蹤功能、書評個人頁改版和書評首頁全新改版，預計在今年底前會陸續上線，為讀者打造更方便、更全面的交流平台。

根據博客來公布年度熱門書評排行榜，反映了讀者對文學小說的喜愛和關注，每個月平均獲得超過300則以上的書評。近年來，日韓文學在本土的影響力不斷增加，其中日本文學作品《毀滅前的香格里拉》成為評分數冠軍，而韓國文學更佔據了排行榜的TOP2、TOP9、TOP10三個席位，分別為韓國書店員票選「2022年度之書」的《歡迎光臨休南洞書店》，來自於作者學生時代真實發生的遺憾回憶的《九尾狐餐廳：牽絆的奶油料理》，以及科幻小說《潛水：深海的記憶》。另外，近年大熱的投資理財類新書《從好公司輕鬆提款》、《找到冷鑽股，美股獲利穩穩賺》，親子教養書籍《成為孩子生命中的貴人》到適合旅遊新手《我愛東京旅遊失心瘋》、語言學習《美語發音寶典第一篇》都是熱門焦點書單。