智原加入Arm車用生態系 推動AI智慧車ASIC開發
ASIC設計服務廠商智原（3035）於18日宣布，加入成為安謀（Arm）車用生態系的合作夥伴。智原表示，該公司是採用 Arm 最先進的Cortex-A720AE矽智財（IP）來推動AI智慧車 ASIC的開發。
智原提到，其自2002年起成為Arm架構授權用戶，如今更進一步成為Arm車用生態系和Arm Neoverse CSS的關鍵設計合作夥伴。該公司擁有超過20年的Arm-based系統單晶片設計與子系統整合的知識，已開發上百項成功案例，展現對Arm-based系統單晶片的硬核設計與性能優化的能力。
另外，智原也強調，該公司擁有自有IP和豐富的整合IP知識，能在系統單晶片設計中快速使用第三方的IP，同時提供各大代工晶圓廠的晶片實體設計服務，覆蓋成熟製程與FinFET製程節點，可提供量身訂做的高標準、高品質的ASIC晶片，滿足多樣化客戶需求。
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