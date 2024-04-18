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大同變壓器北美UL認證到手 搶食逾兆美元商機

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

大同（2371）美國變壓器市場戰略布局迎來首個里程碑，18日宣布正式取得北美變壓器UL實驗室認證，旗下電力變壓器與配電變壓器全系列產品，除出貨至北美地區外，也正與多個國際客戶洽談訂單中，隨著此次UL認證通過，與美國客戶相關訂單即進入最後合約階段。

全球第四次工業革命進入AI高速算力時代，美國AI資料中心快速發展，用電量急劇增加情況下，能源轉型、電網汰舊換新需求迫切，其中變壓器更是高價位關鍵設備。

大同指出，電力變壓器生產周期約12個月、配電變壓器約4~6個月，在此浪潮下，大同首要看好生產周期較短的配電變壓器有望今年先挹注業績，2025年有信心迎來電力與配電變壓器的營收加乘效益。此外，變壓器外銷毛利率較佳，也有助公司更加優化產品組合及獲利結構。

大同表示，憑藉逾70年專業重電技術，在台電強韌電網計畫中扮演重要供應角色，並持續挹注營收與獲利；隨著北美UL認證取得，大同有信心搶攻美國1.2兆美元基礎建設法案及4,370億美元抗通膨法案的大餅。　　

根據外媒報導，美國政府1.2兆美元基礎建設法案中，加州獲得的總資金額最高、德州次之，大同推廣策略鎖定美國加州、德州與大西北地區的電力公司、EPC與新能源系統廠，銷售渠道包含大同在加州的美國電機子公司、經銷商合作夥伴以及國際品牌合作接單生產，在完整銷售策略下，大同看好未來美國市場將為集團打造高速成長引擎，並定調2024年為衝刺美國變壓器市場元年。

大同 美國

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