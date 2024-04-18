快訊

空軍P-3訓練驚傳意外 小牛飛彈練習彈「不明原因」掉入海中

下班注意！3縣市大雨特報 強降雨恐持續至晚間

影／女推輪椅叔叔領貸款「逼簽字」...銀行員急報警 意外揭恐怖真相

奇美重返CHINAPLAS 2024國際橡塑展 發表多元永續材料

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
奇美實業將重返於上海舉辦的「CHINAPLAS 2024國際橡塑展」。圖／奇美提供
奇美實業將重返於上海舉辦的「CHINAPLAS 2024國際橡塑展」。圖／奇美提供

睽違六年，奇美實業將重返上海於4月23至26日所舉辦的「CHINAPLAS 2024國際橡塑展」，以「奇美永續•循意新生｣為主題，發表在Ecologue永續產品組合的多元成果。奇美指出，正與供應鏈合作夥伴共同努力，可提供各行業對回收與生質塑料的完整解決方案，引領橡塑業的永續未來。

奇美營運副總經理王耀慶表示，「走過疫情，我們很高興在六年後重返上海CHINAPLAS 2024 展會，與全球合作夥伴共商橡塑業的永續創新發展。」奇美的Ecologue永續產品組合提供多元創新方案，透過循環再生技術和循環材料國際認證管理，以及與歐亞地區可再生與循環原料重要供應商建立穩定夥伴關係，可提供各行業對「回收」與「生質」塑料的完整解決方案。

奇美機械回收應用展品中可看到一款極為吸睛的淺色電子通訊展品，採用30%奇美Ecologue消費後再生聚碳酸酯塑料（PCR PC），淺灰色與淡藍色外觀及輕巧的外型設計可融入生活美學中，展現消費後再生塑料與設計美學結合的潛力。奇美Ecologue消費後再生（PCR）塑料，實行嚴格的品質和供應鏈管理，確保品質與穩定性，同時達到減廢與減碳的效益。

其次則是透過導入化學回收「解聚」與「純化」技術，奇美全球首創化學回收法，成功將廢棄的PMMA塑膠還原成再生MMA單體，再將其與SM單體聚合成MS，推出Ecologue化學回收系列MS樹脂。MS具備出色的透明度與光學性質，展場中展示其已成功運用於顯示器用導光板材中。化學回收塑料不僅擁有與原生材料相當的性能，更能同時達成減碳與減廢之永續效益。

奇美表示，已與歐亞地區可再生與循環原料重要供應商已建立穩定供應鏈，並取得全塑橡膠產品的國際永續性與碳驗證（International Sustainability and Carbon Certification, ISCC）PLUS認證，可滿足不同行業對生質材料的應用需求。奇美Ecologue生質材料不僅擁有相同性能，同時依據不同生質原料比例有機會能減少碳足跡至碳中和甚至負碳排放，為高性能材料提供更前瞻性的選擇。展場中也展示採用Ecologue生質塑料的家電應用。

奇美致力實現展覽碳中和，在展場佈置及相關規畫採取可回收及再生材料等多項低碳方案並於展會前主動向將來訪貴賓發出低碳行動倡議，以降低人員參與及展覽整體之碳排放。奇美並將依國際標準詳實盤查展會實際碳排放，最後將採用已購自國際碳權交易平台之碳權做碳抵換，並申請核發碳權抵換證明，以真正實現碳中和展會。

消費 碳排放

延伸閱讀

百萬股東喊讚 中鋼精緻影片推股東會紀念品

黴菌毒、化學毒…生活5大隱藏毒物！洪永祥教5招自保，多吃這些高抗氧化食物排毒

高雄市減碳公共運輸 漢程客運搶頭香申請公車碳權額度

歐美力推除碳式碳權 有望先吸引金融航空業

相關新聞

長榮法說會／總座吳光輝：亞洲北美線長約談判簽約數量、價格很樂觀

長榮海運（2603）今天法說總經理吳光輝直言，巴拿馬運河跟紅海危機已經將船舶增加的缺口吃掉了；正如火如荼進行的亞洲-北美...

最狂小七來了！統一超千坪門市進駐台南這「重劃區」 亮點一次看

統一集團旗下7-ELEVEN首開先例，在台南永康設立全台第一間有專人自煮餐飲的門市。目前雖然還未正式開幕，但臉書粉絲專頁「台南式 Tainan Style」搶先曝光後，短短一天時間就吸引1.5萬人按讚，現場門市更是人潮滿滿。這個佔地一千坪「小七」，到底厲害在哪？為何當地業者說，統一在「這塊寶地」搶下灘頭堡？

奇美重返CHINAPLAS 2024國際橡塑展 發表多元永續材料

睽違六年，奇美實業將重返上海於4月23至26日所舉辦的「CHINAPLAS 2024國際橡塑展」，以「奇美永續•循意新生...

開價3字頭！泰嘉集團投資台南「世界之心」 今辦動土典禮

泰嘉集團投資興建的台南「世界之心」，18日舉行動土典禮，泰嘉開發董事長呂金發表示，世界之心位於台南產業園區，是全台罕見規...

新北總價千萬元交易王出爐 淡水年交易量衝破1800件奪冠

據實價登錄近一年資料顯示，新北市各總價帶交易中以千萬元以下住宅交易占比37.1%最高，其中又以淡水區交易量最多、達1,8...

Klook 將招募培養3000位台灣創作者 投入上千萬美元

Klook 台灣今日宣布，Kreator社群媒體聯盟計畫正式在台展開，強力號召台灣創作者一同加入全球旅遊社群，透過分潤和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。