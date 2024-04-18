奇美重返CHINAPLAS 2024國際橡塑展 發表多元永續材料

睽違六年，奇美實業將重返上海於4月23至26日所舉辦的「CHINAPLAS 2024國際橡塑展」，以「奇美永續•循意新生｣為主題，發表在Ecologue永續產品組合的多元成果。奇美指出，正與供應鏈合作夥伴共同努力，可提供各行業對回收與生質塑料的完整解決方案，引領橡塑業的永續未來。

奇美營運副總經理王耀慶表示，「走過疫情，我們很高興在六年後重返上海CHINAPLAS 2024 展會，與全球合作夥伴共商橡塑業的永續創新發展。」奇美的Ecologue永續產品組合提供多元創新方案，透過循環再生技術和循環材料國際認證管理，以及與歐亞地區可再生與循環原料重要供應商建立穩定夥伴關係，可提供各行業對「回收」與「生質」塑料的完整解決方案。

奇美機械回收應用展品中可看到一款極為吸睛的淺色電子通訊展品，採用30%奇美Ecologue消費後再生聚碳酸酯塑料（PCR PC），淺灰色與淡藍色外觀及輕巧的外型設計可融入生活美學中，展現消費後再生塑料與設計美學結合的潛力。奇美Ecologue消費後再生（PCR）塑料，實行嚴格的品質和供應鏈管理，確保品質與穩定性，同時達到減廢與減碳的效益。

其次則是透過導入化學回收「解聚」與「純化」技術，奇美全球首創化學回收法，成功將廢棄的PMMA塑膠還原成再生MMA單體，再將其與SM單體聚合成MS，推出Ecologue化學回收系列MS樹脂。MS具備出色的透明度與光學性質，展場中展示其已成功運用於顯示器用導光板材中。化學回收塑料不僅擁有與原生材料相當的性能，更能同時達成減碳與減廢之永續效益。

奇美表示，已與歐亞地區可再生與循環原料重要供應商已建立穩定供應鏈，並取得全塑橡膠產品的國際永續性與碳驗證（International Sustainability and Carbon Certification, ISCC）PLUS認證，可滿足不同行業對生質材料的應用需求。奇美Ecologue生質材料不僅擁有相同性能，同時依據不同生質原料比例有機會能減少碳足跡至碳中和甚至負碳排放，為高性能材料提供更前瞻性的選擇。展場中也展示採用Ecologue生質塑料的家電應用。

奇美致力實現展覽碳中和，在展場佈置及相關規畫採取可回收及再生材料等多項低碳方案並於展會前主動向將來訪貴賓發出低碳行動倡議，以降低人員參與及展覽整體之碳排放。奇美並將依國際標準詳實盤查展會實際碳排放，最後將採用已購自國際碳權交易平台之碳權做碳抵換，並申請核發碳權抵換證明，以真正實現碳中和展會。

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