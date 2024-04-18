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奇美實業參加上海國際橡塑展 發表永續產品組合成果

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
奇美實業宣布參加上海國際橡塑展，發表永續產品多元組合成果。圖／奇美實業提供
奇美實業宣布參加上海國際橡塑展，發表永續產品多元組合成果。圖／奇美實業提供

奇美實業下午宣布將參加上海4月23日至26日舉辦的「CHINAPLAS 2024國際橡塑展」，以「奇美永續•循意新生｣為主題發表「永續產品組合多元成果。奇美表示，正採取多項低碳行動及導入碳盤查與碳權抵銷以實現展覽碳中和，致力與供應鏈合作夥伴共同努力，引領橡塑業的永續未來。

奇美營運副總經理王耀慶表示，走過疫情，很高興在六年後重返上海CHINAPLAS 2024展會，與全球合作夥伴共商橡塑業的永續創新發展。奇美的Ecologue永續產品組合提供多元創新方案，透過循環再生技術和循環材料國際認證管理，與歐亞地區可再生與循環原料重要供應商建立穩定夥伴關係，可提供各行業「回收與生質塑料完整解決方案。」

奇美表示，展出的機械回收應用展品可看到吸睛的淺色電子通訊展品，採用30%奇美Ecologue消費後再生聚碳酸酯塑料 (PCR PC)，淺灰色與淡藍色外觀及輕巧外型設計可融入生活美學，展現消費後再生塑料與設計美學結合的潛力。奇美Ecologue消費後再生(PCR)塑料實行嚴格的品質和供應鏈管理，確保品質與穩定性，同時達到減廢與減碳的效益。

奇美導入化學回收「解聚」與「純化」技術，成功將廢棄PMMA塑膠還原成再生MMA單體，再與SM單體聚合成MS，推出Ecologue化學回收系列MS樹脂。MS具備出色的透明度與光學性質，展場中展示已成功運用於顯示器用導光板材中。化學回收塑料不僅擁有與原生材料相當性能，更能同時達成減碳與減廢永續效益。

奇美指出，已與歐亞地區可再生與循環原料重要供應商建立穩定供應鏈，並取得全塑橡膠產品的國際永續性與碳驗證(ISCC) PLUS認證，可滿足不同行業對生質材料應用需求。奇美Ecologue生質材料不僅擁有相同性能，同時依據不同生質原料比例有機會減少碳足跡至碳中和甚至負碳排放，為高性能材料提供更前瞻選擇。展場中也展示採用Ecologue 生質塑料的家電應用。

奇美表示，在展場佈置及相關規畫採取可回收及再生材料等多項低碳方案，展前主動向訪賓發出低碳行動倡議，降低人員參與及展覽整體碳排放。並將依國際標準詳實盤查展會實際碳排放，最後將採用已購自國際碳權交易平台碳權做碳抵換，並申請核發碳權抵換證明，實現碳中和展會。

奇美實業宣布參加上海國際橡塑展，發表永續產品多元組合成果。圖／奇美實業提供
奇美實業宣布參加上海國際橡塑展，發表永續產品多元組合成果。圖／奇美實業提供

消費 減碳 碳排放

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