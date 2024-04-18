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Klook 將招募培養3000位台灣創作者 投入上千萬美元

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Klook 台灣今日宣布，Kreator社群媒體聯盟計畫正式在台展開，強力號召台灣創作者一同加入全球旅遊社群，透過分潤和贊助，以旅遊賺取收入。

Klook 台灣總經理李雅寧表示，台灣一直是Klook 極為重要的市場，今年將在台投入上千萬美元，目標招募並培養3,000位台灣創作者加入Kreator計畫，打造更多優質影音內容，協助推廣台灣國旅與海外旅遊，目標是台灣內容的觀看數預估累積超過九億次。

李雅寧表示，Kreator計畫是今年全球重點之一，是Klook 擴大投資台灣2.0的關鍵，希望台灣與海外影音創作者更緊密的交流與連結打造優質的影音內容且盈利，累積更多台灣在地體驗的影音內容，帶動更多海外旅客來台旅遊的念頭。

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