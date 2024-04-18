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巧新屏東廠再生鋁獲6家車廠採用 助碳中和達標

中央社／ 屏東18日電

汽車鍛造輪圈廠巧新科技今天表示，屏東廠規劃年產能到100萬件，其中熔煉廠具備水平式鑄造的熔煉系統，相關再生鋁潔淨度優於國際規範，巧新再生鋁已獲6家車廠客戶採用，可協助汽車製造商達到碳中和目標。

巧新今天中午舉行屏東廠參訪活動，董事長黃聰榮表示，巧新屏東廠占地10公頃，目前已使用2/3，屏東廠2020年建置完成，2023年第4季屏東廠已經損益兩平，回收鋁業務獲利。

巧新屏東廠協理高郁智指出，屏東廠規劃年產能可達到100萬件，各製程下腳料均可成為熔煉廠原材料，重製為再生鋁，屏東廠熔煉廠是水平式鑄造的熔煉系統，相關再生鋁潔淨度優於國際規範。

高郁智表示，屏東廠再生鋁產量與良率逐年增加，2023年平均良率超過95%，再生鋁可協助汽車製造商達到碳中和目標，從趨勢來看，車廠將導入更多再生鋁件，減少碳排量。

從客戶來看，高郁智指出，巧新再生鋁已獲多家車廠客戶採用，包括TOTOTA、LEXUS、保時捷（Porsche）、BMW、克萊斯勒（Chrysler）、JLR等。

法人指出，目前巧新再生鋁使用率占總產量約30%，預估今年再生鋁使用率可提升至50%，屏東廠規劃將現有再生鋁年產能4萬噸進一步擴大。

巧新也按照客戶需求，逐步將鍛造輪圈產品應用在電動車款，目前已交付32款電動車，其中9款純電動車（BEV）、23款油電混合車（PHEV），另外61款開發中。巧新在電動車客戶包括賓利（Bentley）、勞斯萊斯（Rolls-Royce）等豪華車款，也切入電動車跑車車款。

克萊斯勒 電動車

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