巧新屏東廠再生鋁獲6家車廠採用 助碳中和達標
汽車鍛造輪圈廠巧新科技今天表示，屏東廠規劃年產能到100萬件，其中熔煉廠具備水平式鑄造的熔煉系統，相關再生鋁潔淨度優於國際規範，巧新再生鋁已獲6家車廠客戶採用，可協助汽車製造商達到碳中和目標。
巧新今天中午舉行屏東廠參訪活動，董事長黃聰榮表示，巧新屏東廠占地10公頃，目前已使用2/3，屏東廠2020年建置完成，2023年第4季屏東廠已經損益兩平，回收鋁業務獲利。
巧新屏東廠協理高郁智指出，屏東廠規劃年產能可達到100萬件，各製程下腳料均可成為熔煉廠原材料，重製為再生鋁，屏東廠熔煉廠是水平式鑄造的熔煉系統，相關再生鋁潔淨度優於國際規範。
高郁智表示，屏東廠再生鋁產量與良率逐年增加，2023年平均良率超過95%，再生鋁可協助汽車製造商達到碳中和目標，從趨勢來看，車廠將導入更多再生鋁件，減少碳排量。
從客戶來看，高郁智指出，巧新再生鋁已獲多家車廠客戶採用，包括TOTOTA、LEXUS、保時捷（Porsche）、BMW、克萊斯勒（Chrysler）、JLR等。
法人指出，目前巧新再生鋁使用率占總產量約30%，預估今年再生鋁使用率可提升至50%，屏東廠規劃將現有再生鋁年產能4萬噸進一步擴大。
巧新也按照客戶需求，逐步將鍛造輪圈產品應用在電動車款，目前已交付32款電動車，其中9款純電動車（BEV）、23款油電混合車（PHEV），另外61款開發中。巧新在電動車客戶包括賓利（Bentley）、勞斯萊斯（Rolls-Royce）等豪華車款，也切入電動車跑車車款。
▪ 預售市場睽違16年又見黃紅燈 房價「沒得談」
▪ 賣厝阿明／租屋族注意！跟朋友分租也可以申請租金補助
▪ 危老重建將新增容積獎勵 採用「預鑄工法」可取得3%至5%優惠
▪ 望族淪落！永豐棧何家10年27億家產淪法拍
▪ 內政部：房貸補貼3萬撥款逾146億元 主要集中在六都
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言