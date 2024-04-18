響應世界地球日 TOYOTA展新能源車

為了響應世界地球日，並實現TOYOTA對環保愛地球的承諾，TOYOTA總代理和泰汽車將於 4月20日 (六) 參與2024永續生活節，在華山文創園區展示純電車bZ4X，並規劃趣味闖關活動，希望能讓民眾更了解TOYOTA實現碳中和目標的使命，親臨現場響應永續生活，並見識TOYOTA新能源車款的迷人魅力。

除了以先進的HEV (Hybrid Electric Vehicle，複合式電動車) 科技聞名世界以外，TOYOTA早在1992年即投入電動車的開發，台灣也在2022年導入bZ4X。除此之外，2014年也開發出FCEV (Fuel-Cell Electric Vehicle，氫燃料電池電動車)車款Mirai，希望能構建全方位的碳中和產品線，以滿足全球消費者的不同需求。同時，我們也持續在台灣推出多款電動化車款，期望能通過多元化的方式，與民眾一同實現減碳目標。

TOYOTA展車區除了展示純電車 bZ4X 以外，同時也是主辦方溫室氣體闖關遊戲的站點之一，也特別規劃互動式賞車活動，歡迎大小朋友親臨現場體驗活動樂趣，和 TOYOTA 一起行動永續、共創美好。

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