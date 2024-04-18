股市充沛資金帶動搶房？預售屋成交組數增、議價空間縮

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，六大構成項目在3月呈現「三升、一平、二降」，預售屋推案量、議價率、成交組數的分數走升，來客組數持平，待售建案個數、新成屋戶數分數下滑，整體分數大躍進來到52.6分，對應燈號轉向代表熱絡的黃紅燈，中止連續15個月平穩的綠燈。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，睽違16年又見黃紅燈，因2008年4月的黃紅燈，乃摻雜當時政黨再次輪替效應，建商大舉推案所致，這次買氣則受惠於3月股市飆升，市場充沛資金轉進房市，中央銀行似已嗅到不尋常氣氛，遂預防性升息。

風向球中，代表買氣的平均成交組數，3月跳升約5.4組，增勢顯著。區域表現上，新北市三重區、淡水區，與桃園市龜山區、新竹縣寶山鄉的表現都相當不錯，尤其是甫進場的新開案，新鮮度與期望度共同加持，又有訴求首購、比價效益，和區域名氣等，供需一拍即合。

資金充裕因素也使議價幅度降至一成以內。陳炳辰說，適逢股市財富移轉效益，或在股市獲利了結，可提高購屋預算，且眼下賣方市場難見讓利，不乏建案還堅守不二價，買方認清現實，開價與成交價逐步窄化，其中又以台北市房價最沒得談。

他說，但是否延續黃紅燈得看資金狂潮與買盤臉色，過往態勢較難天天過年，買房也非買菜，預期可能降回穩定綠燈，惟暫時沒有利空干擾，地震也對新屋發展更為正向，預售、新成屋房市仍可一帆風順度過上半年。

商品推薦