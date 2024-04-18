百萬股東喊讚 中鋼精緻影片推股東會紀念品

中鋼（2002）精心推出今(2024)年度股東會紀念品「砧(ㄓㄣ)心有您」抗菌多功能不鏽鋼砧板組，藉由不鏽鋼砧板組的優異材料特性，希望能陪伴股東親近大自然享受烹飪及備餐方便性及樂趣，同時確保食安衛生無虞；亦可與家中現有砧板輪替使用，增加居家烹調便利性，為戶內外使用皆適宜的生活良品。

「砧心有您」特點如下：

1.抗菌衛生，使用安心

「砧心有您」為不鏽鋼及PP塑料雙砧板組合，不鏽鋼砧板材質採用特製304抗菌不鏽鋼，清洗方便、好保養，為餐廚用品的最佳首選。塑料砧板以食品級PP塑料製成，耐溫-10°C～+110°C，於各種冷凍及高溫食材均可安心使用，守護股東們的食安衛生。

2.三種功能，巧思貼心

砧板表面的六邊形格紋可固定食材，在刀切過程中不易滑動，並採用傾斜式設計，底部可承接料理食材時產生的過多水分，方便實用；反轉後背面之立體曲折溝槽，可做為餐具或茶杯瀝水臺使用，兼具料理生鮮、蔬果、瀝水三種功能於一體。採用旋轉45度的三角形卡扣巧思，可使不鏽鋼砧板與PP塑料砧板雙體合而為一，收納更方便。

3.便於攜帶，永續環保

為減少一次性包裝耗材，「砧心有您」以可重複使用之PVC收納袋作為外部包裝，兼具防塵衛生及外出攜帶的便利性外，同時展現中鋼重視永續環保的企業精神，將ESG落實於日常之中。

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