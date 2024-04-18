被鋼鐵業耽誤的紀念品商 中鋼股東紀念品出爐

中鋼股東會紀念品出爐！中鋼一直被股民戲稱為「被鋼鐵業耽誤的紀念品商」，每年的紀念品也都因設計性、實用性引發討論，今年中鋼推出紀念品「砧心有您」抗菌多功能不鏽鋼砧板組，強調是戶內外皆可使用的生活良品。

中鋼表示，這次推出的不鏽鋼砧板組為不鏽鋼及PP塑料雙砧板組合，不鏽鋼砧板材質為304抗菌不鏽鋼，塑料砧板以食品級PP塑料製成，溫度-10°C至110°C食材都可使用。

砧板表面的六邊形格紋可固定食材，在刀切過程中不易滑動，傾斜式設計底部可承接料理食材時產生的過多水分，並採用旋轉45度的三角形卡扣，可使不鏽鋼砧板與PP塑料砧板合體，收納更方便。

113年股東常會委託書受託代理期間為5月23日至30日（例假日除外），持股1000股以上股東可憑委託書兌領股東會紀念品1份。

受託地點在台北市中山區玉門街1號（圓山花博流行館）；高雄市前金區中山一路11號地下一層（高雄捷運紅線R9中央公園站），或可至通路業者全通、長龍、聯洲公司全台各據點兌領股東會紀念品，領取地點詳載於開會通知書。 今年中鋼股東會紀念品為「砧心有您」抗菌多功能不鏽鋼砧板組。圖／中鋼提供

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