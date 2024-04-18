望族淪落 永豐棧何家10年27億家產法拍、起家厝也不保

台中望族永豐棧何家，繼先前家族土地、豪宅、起家厝落入法拍，最近位於西屯區的原永豐棧大墩館，也整棟遭債權銀行向法院聲請拍賣，全館近3800坪，占地約501坪，底價10.1億元，預計本月25日一拍。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，永豐棧何家名氣響亮，過去財力雄厚，近年不斷有不動產淪入法拍，代表這個「洞」蠻大的，如此情況令人唏噓，也令人意外。

據了解，永豐棧何家是台中大地主，早先從事土地開發，後來轉戰旅館、餐飲，其中2010年引進的「阿利海鮮」，火紅一時，但隨著台中永豐棧酒店停業而關閉，直至去年因雀客藏居接手經營永豐棧，阿利海鮮才在大墩館復業。

不過，「阿利海鮮」才復業不久，近日法院公告原永豐棧大墩館整棟法拍，拍賣底價為10.1億元，第一拍預計4月25日執行。

徐華辰指出，何家曾經財力雄厚，2008年就曾豪砸30億元，購買內科一棟商辦大樓。然而相隔不過數年，2014年家族位於西屯區停車場土地共10筆，即因債務問題淪入法拍，總底價15.58億元，不過在開標前夕聲請停拍。

後來這10筆土地在2020年賣給建商，其中有一筆土地，由建商信託給建經公司。

除了該筆土地，何家二代七期豪宅「寶輝世紀花園」，以及位於西屯區甘州二街的起家厝，也相繼進入法拍市場，累計2014年至今，何家曾淪入法拍市場金額達27.2億元。

徐華辰表示，本月25日預計一拍的原永豐棧大墩館，換算土地一坪達203萬元，由於是住二土地，估計一拍脫機率不高。

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