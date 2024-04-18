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AM車燈大廠堤維西、帝寶 搶北美商機

經濟日報／ 記者邱馨儀黃淑惠／台北報導

美國車險公司State Farm宣布車輛維修使用「非OEM碰撞零組件」，疫後需求大爆發，全球最大的汽車塑膠件（AM）大廠東陽（1319）搶攻商機，今年擴大資本支出至42億元；AM車燈大廠堤維西（1522）、帝寶（6605）等也看好北美市場需求超夯。

提維西、帝寶針對State Farm宣布採用AM碰撞零件理賠後，已全面增加產品研發，積極送件通過車燈產品CAPA認證。

東陽是全球最大的塑膠件供應大廠，隨著美國車險公司State Farm宣布在車輛維修中使用「非OEM碰撞零組件」，並擴大到全美各州，代表東陽的產品除保險桿外，包括前欄、引擎蓋、葉子板、風扇馬達等均納入使用範圍，由於客戶增加庫存量，推升東陽訂單暢旺。

東陽副總吳介中昨（17）日表示，東陽過往AM日均出貨櫃數高檔約60個至70個，目前日均出貨櫃數達80個，月出約2,000櫃，看好State Farm商機，不只大舉投入模具開發，持續擴大美國CAPA認證品項，瞄準長期需求商機。

帝寶 東陽 美國

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