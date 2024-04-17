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中鋼貼近民生脈動 股東會紀念品與提升食安品質有關

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
產業模範生中鋼（2002）又再次展現接地氣的優良企業文化。中鋼示意圖／聯合報系資料照
產業模範生中鋼（2002）又再次展現接地氣的優良企業文化。中鋼示意圖／聯合報系資料照

產業模範生中鋼（2002）又再次展現接地氣的優良企業文化。備受矚目的今年中鋼股東會紀念品全面貼近民生脈動，除了採用中鋼有關金屬鋼材製造外，並具有提升食品安全衛生的功能，做為對中鋼百萬股東長期支持最貼心的回饋。

中鋼財務副總楊岳崑說，股東會紀念品要18日上午才能公布，屆時就能明朗。

核心人士指出，中鋼有108萬名股東，長期來股東會紀念品都傳遞「禮輕情意重」的內涵。以近年最受歡迎的「傘Q」為例，傘骨採用中鋼的高級鋼材製造，精緻並具線條美感的傘形，不論晴天或雨天都能陪伴股東，表達中鋼對龐大股東真心的感謝。

今年股東會紀念品，從去年就開始發想，討論很多東西，包括重新提起雨傘，還有藝品型的「玻璃柸玉山」、以及廚房刀件組合用品等，但最後都被否決。

隨著近來國內陸續發生多起食安問題，甚至造成傷亡事件，中鋼決定與廣大群眾一同呼吸，朝「提升維護食品安全衛生」的方向發想，再與中鋼鋼材連結，最終成品呼之欲出，包括「抗菌食品容器」或「抗菌便當盒」等都有可能，18上午即可揭曉。

中鋼 股東會紀念品 食品安全

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