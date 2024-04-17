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新北市淡水登新青安買氣王 桃園這兩區緊追在後

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

去年八月「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案（新青安貸款）」優惠購屋政策上路後，因降低購屋族房貸壓力，帶起房市買氣。該方案貸款額度上限1,000萬元，若以貸款八成試算，總價1,250萬元內產品均試用新青安優惠，對照實價登錄網資料顯示，去年八月六都暨新竹縣市總價1,250萬元內的10大熱門交易行政區中，新北市淡水以成屋交易件數達1,401件，買氣奪冠；其次為桃園市中壢區、桃園區，分別以1,384件和1,196件拿下亞軍、季軍。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，淡水區近年發展快速，除了捷運紅線連接雙北市外，還有淡海輕軌強化區域內交通網路。隨著淡北道路、淡江大橋等交通設施陸續完工，未來淡水往返台北市中心將更加便捷。

目前淡水區每坪成交均價僅25.9萬元，2字頭房價，相對雙北市第一圈價格實惠許多，吸引不少首購族卡位，帶動區域交易量攀升，成為雙北市唯一入榜的千萬元低總價行政區。

排名第二和第三之總價在1,250萬元內的行政區，則是桃園市中壢區與桃園區，交易件數各達1,384件、1,196件，每坪成交均價各是25.7萬元、26.4萬元。

陳金萍指出，中壢、桃園區是桃園市主要的商業中心與交通樞紐，生活機能成熟、交通相當便利，且區域每坪成交均價在2字頭，房價相比雙北市便宜許多，吸引有預算限制、符合新青安資格的年輕購屋者青睞。

陳金萍表示，從六都暨新竹縣市總價1,250萬元內的10大熱門交易行政區中可發現，「2字頭」房價是青年首購族的主要單價帶，顯示民眾在一定的總價天花板下，每坪成交價「2字頭」的區域，恰好能取得價格、居住面積、生活機能和生活品質的相對平衡，因而受到首購族的青睞。

房價 買氣

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