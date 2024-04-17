ESG最前線／數位轉型 提升緊急應變能力

台灣產業因為使用大量危害性高的化學品，一旦工廠的化學品管理不當發生意外，往往造成巨大的生命財產損失。本文以美國專家提出的「危害物質災害應變程序（H.A.Z.M.A.T）」為架構，淺談數位工具在化災緊急應變中扮演的關鍵角色。

一、 H（Hazard Identification）：危害辨識

在意外發生的第一時間（數分鐘甚至數秒鐘內），如何讓第一線人員正確辨識化學品的種類與特性，是整個緊急應變程序的重中之重。其中最重要的基本功，就是將分散於廠區、倉庫、實驗室的化學品「安全資料表（SDS）」建置於專屬的化學品管理系統中。做好源頭資料的建置，後續的管理作為包括：列管分類判斷、危害標示、廠區配置圖、申報作業等，才能陸續到位。

二、 A（Action Plan）：擬定行動方案

指揮官在短時間內要擬定有效的行動方案，必須及時掌握全場域的化學品、機器設備、人員等分布位置。由於上述項目多是處於變動的狀態，會因為當日的生產計劃、生產規模、生產時段有所不同，以IoT、AI等技術建立關鍵的「資訊流」，不只是為了平日的生產力提升，更是為了災害發生時給予指揮官分秒必爭的救命資訊。

三、Z（Zoning）：劃定管制區域

化學品災害應變時要劃分出來的三大區域（災害區、除汙區、安全區），所需要的防護器具等級、人員管制條件均有所不同。管理者應該將廠區內化學品的運作、儲存地點等資訊，平日就提高「數位化」的程度，避免各種人為管理產生的盲點或漏洞。

四、M（Managing the accident）：建立應變組織及體制

緊急應變小組要在救災如作戰的現場發揮效果，小組成員之間除了要有效溝通（包括電話、通訊軟體等），也需要建立資訊共享的「戰情中心」或「管理儀表板」。簡言之，還是回歸到「數位轉型」最基本也最重要的目標：建立即時正確的資訊流。

五、A（Assistance）：請求外部支援

上述程序做好數位化之後，才能在請求外部支援時，將正確的需要支援項目（如：消防、人員、器材、物資等），以最快的速度告知正確的對象（如：主管機關、協力廠商、關係企業等）。

六、T（Termination）：善後及檢討

在科學化管理的今日，一切的檢討改善措施最好都以「數據」來呈現，從災害損失的統計、緊急應變作為的速度、未來風險的預測等。

管理大師彼得杜拉克說：「無法量化的事情，就很難去管理。」共勉之。

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