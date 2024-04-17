台中捷運通車三年預售屋翻倍賣 越往捷運兩頭漲越多

台中捷運綠線即將於4月25日通車屆滿三年，其中有7個捷運站周邊的預售屋房價漲幅超過三成，漲幅最高為機捷特區的松竹站，三年間翻倍成長，而越接近捷運頭尾兩端，價差幅度也越明顯。

專家分析指出，捷運開通讓購屋者目光移往新興重劃區，同時也讓低基期區域的房價水位補滿，是造成高漲幅的原因。

根據內政部實價登錄資料，統計2021年第1季與2024年第1季(截至2月29日)，台中捷運各車站周邊1公里內預售住宅房價變化，漲幅高低依序為松竹站102%、中清文心站94%、舊社站68%、高鐵台中站66%、南屯站42%、水安宮站41%、文心森林公園站37%。

位在兩端頭的新興區域，如機捷特區與高鐵特區漲幅都有超過六成。其餘車站，因統計期間的篩選條件無物件資訊而無法計算漲幅。

若單以今年第1季捷運沿線的預售屋房價來看，僅有總站與高鐵台中站仍在4字頭水位，其餘各站都已站上5字頭、6字頭。其中均價最高為水安宮站周邊每坪71.5萬元，推估應是近期預售案「雲頂」推升所致。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章分析指出，捷運開通後縮短城市交通距離、加快移動速度，原本距離市區較遠、低基期區域出現急升拉抬現象。

其中，北屯區重大市政建設接連不斷，移入人口紅利持續增長，而北屯明星重劃區當中，有捷運通過的「機捷特區」自然成為關注焦點，「出站即到家」的捷運宅，更掌握了綠色城市的大勢所趨。

台中捷運宅漲勢凌厲，下一波推案潮也風起雲湧。其中「北屯一哥」大城營建機構握有機捷特區四筆「大腹OTORO」等級肥美土地，今年第2季先推出「無限大城」碧柳段新案。

此案基地座落於敦富二街與敦富三街之間，正好位在捷運北屯總站、捷運舊社站、與好市多商場的中間地點，步行前往三者其一需時約10分鐘時間，是機捷特區核心樞紐的絕佳區位，規劃2至3房產品更是自住型小家庭首選。

同樣締造房價高漲幅的捷運中清文心站，周邊屬於四期成熟區域，近期聯聚建設子品牌理仁建設推出「理仁泰舍」，基地位在陝西路、華美街口，步行至捷運站只要幾分鐘距離，已傳出高標價格將觸及7字頭。

而鄰近捷運高鐵台中站的高鐵特區，近年來預售房市熱度持續升溫，其中高鐵地王新案「新高鐵」已喊出每坪上看55萬元。南區大慶站周邊挾13期重劃區氣勢，推估新案6字頭已是業界共識，未來4字頭捷運宅漸成絕響。 台中捷運站沿線建商佈局概況。資料來源：市調與各建商 台中捷運綠線各站預售屋房價變化一覽。資料來源：內政部實價登錄網 台中捷運預售屋房價漲幅超過三成，越接近捷運頭尾兩端，價差幅度越明顯。記者宋健生/攝影

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