龍科三期擴建暫緩、五年房價仍大漲逾35% 園區受惠區剩這還有1字頭

據實價登錄資料，新竹科學園區六大園區周邊房價中，截至2023年僅剩龍潭、銅鑼房價還在1字頭，2023年兩區每坪成交均價各達19.1萬元、12.6萬元；另外，雖然龍科三期擴建暫緩，但近五年龍潭房價仍從2018年的每坪成交價14萬元，五年後每坪成交均價19.1萬元仍成長逾三成，漲勢強勁。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，龍潭區域房價為桃園市少數保持1字頭的行政區，區域雖說台積電（2330）不再擴廠，但科技園區產業紅利仍在，不少人仍期待未來發展。

住商不動產桃園龍潭加盟店店長陳月琴分析，龍潭中古單價站穩2字頭，2房物件含車位總價帶約800~1000萬元，與鄰近縣市相比具競爭力，區域頗受在地首購族與外來就業人口青睞。目前雖說龍科三期擴建受阻，不過龍潭科學園區已開發多年，吸引多家科技巨擘在此設廠，園區內知名大廠有台積電先進封測三廠、友達（2409）龍科廠、蘋果公司台灣分公司等，科技產業紅利加持，房市仍具保值性，因此剛需仍穩定支撐房價。

另觀察實價，銅鑼科學園區所在的銅鑼鄉，歷經多年發展，平均成交單價仍維持約每坪12萬元上下，賴志昶分析，銅鑼鄉雖有科技產業加持，區域也有銅鑼車站等機能商圈，但在地人口尚不足2萬人，較屬苗栗房市蛋殼區，以至於區域房價變動幅度不大。 據實價登錄網資料，新竹科學園區六大園區周邊房價中，僅剩龍潭、銅鑼房價還有1字頭；另外，近期雖然龍科三期擴建暫緩，但在原有台積電、友達等知名大廠加持，近五年龍潭房價仍成長逾35%、漲勢強勁。住商機構提供

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