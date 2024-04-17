momo推綠色生活館促銷 平台推綠色消費、綠色運輸拚減碳

4月22日為世界地球日，momo富邦媒推出事業地球日活動，以綠色消費、綠色包裝、綠色物流為主軸，即日起至4月22日推出世界地球日活動，綠色生活館號召超過百家擁抱永續理念的品牌夥伴、集結超過5,000件綠色標章認證商品，提供豐富多元的綠色消費選擇，並號召全民加入「綠色網購」行列拚減碳。

momo實踐環保包裝與低碳運輸，2023年碳排放量減少逾4,190公噸，相當於近11個大安森林公園的年碳吸附量。在全民網購時代下，momo以平台之力號召更多消費者加入綠色消費行列，自2023年第3季啟動「momo綠活會員」計畫，截至今年第1季綠活會員已突破39萬人。

綠色包材為線上零售產業重要的環境永續議題。momo積極建立「循環包裝生態圈」，透過綠活會員計畫召集更多關注環保議題的消費者，優先投遞「momo循環袋」配送；同時不斷開拓循環包材的回收通路，繼攜手中華郵政「郵務系統」郵筒、i郵箱附設智慧郵筒及「美廉社」合作回收循環袋，今年第1季增加「台灣大哥大」加入循環袋回收服務新據點，加上與「慈濟」共同推動的循環紙箱專案，目前全台回收站點總計近萬個；momo也鼓勵供應商使用循環物流箱進貨，以減少能源與資源的耗用。2023年momo在循環包裝的推動下，共計減少26.76公噸碳排放量。同時，momo落實「包裝耗材減量」行動，透過最適化包材、精簡包材使用量，2023年相較基準年(2019)共計減少3,575公噸碳排放量，相當於29萬棵樹的年碳吸附量，。

momo「綠色車隊」除現有運輸車輛100%符合環保效能，更導入「momo電動三輪車」以降低包裹運輸碳排。並攜手綠色共益夥伴實踐減碳運輸，像是與供應商與配送商合作「去節點（廠配／越庫）計畫」減少宅配轉運趟次，以及提供「多元取貨服務」透過超商既有物流系統，降低戶對戶的配送里程數，加上momo綠活會員「集中到貨配送」減碳物流新選擇，2023年共計減少約574.1公噸碳排放。

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