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裕隆估台灣新車全年44萬輛 n7助攻納智捷出貨成長

中央社／ 台北17日電
納智捷電動車n7。 圖／聯合報系資料照片
納智捷電動車n7。 圖／聯合報系資料照片

裕隆汽車今天預估，今年台灣新車銷售量約44萬輛，納智捷在n7電動車款交車助攻下，出貨會比2023年成長。裕隆強調，目前沒有與中國大陸品牌車廠合作代工的計畫。

裕隆下午受邀參加券商舉行法人說明會，展望今年台灣車市，發言人羅文邑表示，各品牌在春節後持續交車，今年前3月較去年同期仍有成長，考量台灣近期受到通膨和升息影響，預估今年整體新車銷售量約44萬輛，較2023年近47.7萬輛下滑。

展望今年中國大陸車市，羅文邑引述數據預期，今年中國大陸新車市場銷量可到3100萬輛，年增3%；他指出，電動車在當地開啟新一輪價格戰，加上各款新車陸續推出，預期中國大陸車市穩定成長。

在節能減碳布局，羅文邑表示，裕隆目標每年節能減碳4%。累計到2023年，裕隆完成15.4MW太陽能裝置布建，已達成太陽能發電量大於全廠區用電量目標；預估今年太陽能裝置建置容量可到17MW，全年發電量可到1986萬度。

針對產能布局，羅文邑指出，苗栗三義廠未有擴產擴建計畫；在品牌納智捷（LUXGEN）交車進展方面，羅文邑預期，今年納智捷出貨輛數會比2023年成長，主要是n7電動車款交車助攻。

談到何時與鴻華先進規劃下一款電動車，羅文邑表示，裕隆內部持續展開規劃作業，適時將透過納智捷對外說明。

法人關切是否與中國大陸品牌車合作代工，羅文邑表示，裕隆為整車製造廠，不排除任何代工製造機會，但目前沒有相關計畫。

展望今年毛利率和營益率表現，羅文邑表示，在整車製造、零件售後服務、以及2023年開始認列裕隆城租金收入等條件下，預估今年裕隆集團毛利率和營益率表現可接近2023年水準，預期今年裕隆城租金收入可到新台幣4億元，較2023年3.5億元到4億元增加。裕隆表示，目前每月代工量約2500輛到3000輛。

裕隆納智捷n7電動車款與鴻華先進合作製造，鴻華先進總經理李秉彥今天下午表示，消費者持續耐心等待交車，滿足客戶交車的同時，鴻華先進也重視品質，未來不排除還有其他電動車款合作計畫。

裕隆城

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