泓德能源首度參加智慧移動展 大秀充電樁科技肌肉

看好電動車充電商機，太陽能系統整合商泓德能源（6873）於2021年成立子公司星舟快充，以「全方位充電營運商」為目標，提供充電站建置與營運、充電設備銷售與保修、充電站加盟與代管等服務。今年首度參加台灣國際智慧移動展，展出由星舟快充提供從投資、選址、建站、營運、設備到維修的「一站式充電營運解決方案」，提供投資加盟及彈性租賃的合作模式，以及以TITAN為名的自有品牌「充電樁設備」與「充電專用園區」。三大重點在智慧移動展上亮相，為電車產業注入新能量。

共享電動車成長紅利 星舟快充推出多元加盟及租賃方案

為加速全台充電網絡佈建，星舟快充已與台灣聯通、城市車旅、新光三越、全家便利商店、全聯福利中心等連鎖業者及通路商合作於全台設置充電站點，車主不論身處何地都能方便快速充電。同時看準電動車市場的發展潛力，星舟快充推出「投資加盟」及「彈性租賃」的充電營運解決方案，降低業主進入充電市場門檻。針對擁有土地或營業場域的業主量身打造合作方案，提供充電站建置、代管營運、軟硬體設備和引流行銷等資源，共同搶攻電動車充電商機。

開放充電樁設備經銷 星舟快充主打穩定安心的售後服務

星舟快充開放建商物業和系統整合商經銷設備，並提供安裝建置和彈性託管服務，使業主能專注於設備銷售，由星舟快充確保設備長期穩定運行。自有品牌TITAN充電樁設備包含７kW輕型交流充電樁，支援藍芽網路及OCPP1.6J協定，適合家用及社區場域；180kW、360kW高效直流充電樁具高度擴展性，CCS1及CCS2充電規格可靈活配置，最多可容納6台充電終端，適合商用及公共場域。

星舟快充打造不同規格充電站點 滿足電動車主生活需求

為解決車主的充電焦慮與等待充電的時間，星舟快充打造不同規模的充電站，有與連鎖通路合作位於市區內的充電站點，也有鄰近交流道的TITAN複合式充電專用園區，一站滿足休憩、娛樂、餐飲等多樣化需求，全面升級充電服務體驗。充電專用園區整合光儲充系統，當天災人禍導致斷電時，該園區可自行發電、必要時與電網解連，並具備節能與永續雙重功能。

商品推薦