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星舟快充前進智慧移動展 提供一站式充電營運解決方案

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
星舟快充參加智慧移動展，展出整體快充解決方案。左起為星舟快充副總經理陳怡恭、泓德能源董事長謝源一、總經理周仕昌、產品製造處資深協理葉耀中。圖/泓德能源提供
星舟快充參加智慧移動展，展出整體快充解決方案。左起為星舟快充副總經理陳怡恭、泓德能源董事長謝源一、總經理周仕昌、產品製造處資深協理葉耀中。圖/泓德能源提供

泓德能源今年首度參加台灣國際智慧移動展，展出由星舟快充提供從投資、選址、建站、營運、設備到維修的「一站式充電營運解決方案」，提供投資加盟及彈性租賃的合作模式，以及以 TITAN 為名的自有品牌「充電樁設備」與「充電專用園區」。

泓德能源看好電動車充電商機，於2021年成立子公司星舟快充，以「全方位充電營運商」為目標，提供充電站建置與營運、充電設備銷售與保修、充電站加盟與代管等服務。

為加速全台充電網絡布建，星舟快充已與台灣聯通、城市車旅、新光三越、全家便利商店、全聯福利中心等連鎖業者及通路商合作於全台設置充電站點，車主不論身處何地都能方便快速充電。同時看準電動車市場的發展潛力，星舟快充推出「投資加盟」及「彈性租賃」的充電營運解決方案，降低業主進入充電市場門檻。針對擁有土地或營業場域的業主量身打造合作方案，提供充電站建置、代管營運、軟硬體設備和引流行銷等資源，共同搶攻電動車充電商機。

星舟快充自有品牌 TITAN 充電樁設備包含７kW輕型交流充電樁，支援藍芽網路及 OCPP1.6J 協定，適合家用及社區場域；180kW、360kW高效直流充電樁具高度擴展性，CCS1 及 CCS2 充電規格可靈活配置，最多可容納 6 台充電終端，適合商用及公共場域。

為解決車主的充電焦慮與等待充電的時間，星舟快充打造不同規模的充電站，有與連鎖通路合作位於市區內的充電站點，也有鄰近交流道的 TITAN 複合式充電專用園區，一站滿足休憩、娛樂、餐飲等多樣化需求，全面升級充電服務體驗。充電專用園區整合光儲充系統，當天災人禍導致斷電時，該園區可自行發電、必要時與電網解連，並具備節能與永續雙重功能。

充電樁 快充

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