搶綠色移動商機 東元跨足快充電樁、改裝車電氣化市場

2024年台灣國際智慧移動展17日揭幕，東元今年以「綠色移動夥伴-東元電動載具高效動力生態系」為主題，除推出可供12米巴士使用的新產品「SiC高效直驅系統」外，並且展示已打入美國改裝肌肉車的130kW二合一動力，及其他可對應船舶、機具車等不同應用的模組化動力系統。

東元集團邱純枝董事長表示，東元積極拓展海外電動載具市場，並且串起東元綠能生態系，從儲能、移動式預裝電氣平台、到多樣化的電動載具動力系統以及充電樁，已在今年初於北美成立新銷售公司，積極布局，強化全球供應鏈，待期在大陸、印度、和北美地區逐步切入不同的應用市場，開展綠色移動商機。

東元EV相關產品拓展全球市場，布局供應鏈商機，今年初已在北美市場設立新銷售公司NEXE，主要產品包括電動載具充電方案。東元表示，已切入北美基礎建設的充電設施供應案，3月底剛完成數座公共充電站，和學校巴士充電站。

東元表示，北美銷售公司可以提供完整的充電站解決方案，從充電樁的軟硬體、通訊、調試、到保修與日常維護，東元NEXE公司不但為客戶客製化一站式的服務，並且承諾提供6小時內的快速維修服務；東元西屋馬達公司TECO-Westinghouse則是建立DC快充充電樁產線，預計今年第3季投產，可望為綠能營收再帶來新動能。

東元動力系統積極布局北美市場供應鏈，跨足嶄新商機，已在美國市場接案，將原本使用於3.5噸廂型貨車的動力系統，性能改裝後應用於肌肉車或中古車電動化改裝，可滿足動力需求達到130kW峰值功率/250Nm扭矩輸出，增加減速箱輔助，扭矩最大可來到 270Nm等數據。

東元今年再以模組化馬達設計模式，推出直驅動力系統新產品，擁有 SiC模組應用三大優勢：體積小、高效率、高功率，動力系統功率可依據客戶需求，提供200kW、250kW、300kW、350kW四款功率輸出，展現整車節能、低噪音、低維護成本的優點；應用面則可對應不同巴士尺寸，涵蓋 7-12米電動巴士車型(中置直驅車底盤)，也滿足北美校車市場的動力性能需求。

近年來各國政府紛紛推動載具電動化補貼政策，東元TP+模組化產品系列也趕上這波浪潮，除交通載具之外，可對應電動化船舶、特殊工程載具及電動農用機具等，提供低轉速，高扭矩馬力輸出。

東元指出，對應電動車產業在地化趨勢，一方面強化全球供應鏈，另方面積極拓展海外電氣化生態系，從再生能源發電、儲能、微電網配電，涵蓋到電動車動力系統和充電系統，結合北美東元西屋馬達公司的資源和網絡，建構集團綠色移動事業的版圖。

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