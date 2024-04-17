快訊

幼兒園畢旅「東京大阪7日遊」家長憂 網一看傻眼：很挑戰

高雄女騎士闖紅燈路口「打保齡球」！撞翻停等機車釀五傷

山豬猝逝2天後過「39歲冥誕」 逸祥忍悲PO合照獻祝福

聽新聞
test
0:00 / 0:00

租金補貼、包租代管都能問 新北與租賃公會開諮詢櫃台

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北地政局與新北市租賃住宅服務商業同業公會合作，在地政事務所設置租屋及社宅包租代管諮詢櫃台，今由地政局長汪禮國（左）、租賃公會理事長朱大川（右）揭牌。記者劉懿萱／攝影
新北地政局與新北市租賃住宅服務商業同業公會合作，在地政事務所設置租屋及社宅包租代管諮詢櫃台，今由地政局長汪禮國（左）、租賃公會理事長朱大川（右）揭牌。記者劉懿萱／攝影

根據2022年新北市家庭收支調查推估，新北租屋族逾30萬人，住宅租賃糾紛時有所聞。新北地政局與新北市租賃住宅服務商業同業公會合作，在9處地政事務所設置租屋及社宅包租代管諮詢櫃台，今辦揭牌儀式。

新北市2022年家庭收支調查報告顯示，新北家庭住宅租屋比率9.29%，按居住人口數推估，新北市租屋族已逾30萬人。租屋族眾多，租賃糾紛也層出不窮，為此地政局與租賃公會合作，在新北9處地政事務所設置諮詢櫃台，由公會定期派員駐點，提供社會住宅包租代管、租金補貼方案諮詢及租屋糾紛處理管道介紹等，協助房客與房東雙向溝通，減少紛爭，同時推廣社會住宅包租代管。

新北地政局說，新北市租賃公會每周三下午1點30分至5點30分在板橋、中和、新莊、三重、新店、樹林、汐止、淡水等地政事務所駐點，瑞芳地政事務所服務時間則為每月第一個周三下午1點30分至5點30分，歡迎有租屋問題或有社會住宅包租代管政策諮詢需求的市民，前往洽詢。

另外，地政局補充，受0403地震影響房屋毀損，有安置或租屋需求的民眾，租賃公會也可提供租屋協助，可洽詢公會尋求幫助。

新北9處地政事務所設置租屋及社宅包租代管諮詢櫃台。示意圖。記者劉懿萱／攝影
新北9處地政事務所設置租屋及社宅包租代管諮詢櫃台。示意圖。記者劉懿萱／攝影

社會住宅 租屋 租金補貼

延伸閱讀

新北板一運動場將封閉逾半年 6月起整修跑道

傳韓國瑜勸進李四川選新北 侯友宜：要問蔣萬安

桃園新北萬戶停電 如何穩定供電？陳建仁：搶救花蓮地震台電故障機組

國小音樂老師疑性騷女學生 新北：已暫停職務

相關新聞

搶綠色移動商機 東元跨足快充電樁、改裝車電氣化市場

2024年台灣國際智慧移動展17日揭幕，東元今年以「綠色移動夥伴-東元電動載具高效動力生態系」為主題，除推出可供12米巴...

馳諾瓦參加台灣國際智慧移動展 勾勒低碳運輸願景

深耕充電樁設備領域10餘年的馳諾瓦科技，看準近年全球電動車充電樁設備的跨市場發展，衍生彈性調配電力與空間有效運用痛點，近...

台中養老首選 網友推北屯「單元12」

日前一名網友於PTT賣房板發文詢問，提及家中長輩近期退休，想離開北部「南漂」台中定居，希望在台中找尋捷運附近，交通方便的...

士林海光公辦都更案「好事多磨」 里長盼成當地大型指標案

北市「士林海光」公辦都更案，歷經近10年整合且4次流標，北市府今與漢皇開發正式簽約，預計2029年完工。當地里長許振禮不...

台中28萬戶達50年使用年限 大地震隱憂議員促強制安檢

0403花蓮地震，老屋耐震和都更議題備受關注。主計處統計，台中市使用加強磚造、石造、木造等形式的住宅，高達28萬戶，使用...

苗栗非都土地17.3萬公頃使用功能分區調整 明年4月公告

國土計畫功能分區圖將於明年4月底公告實施，苗栗縣非都市土地17.3萬公頃使用分區已調整為適當國土功能分區，將影響範圍內的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。