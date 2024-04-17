租金補貼、包租代管都能問 新北與租賃公會開諮詢櫃台

根據2022年新北市家庭收支調查推估，新北租屋族逾30萬人，住宅租賃糾紛時有所聞。新北地政局與新北市租賃住宅服務商業同業公會合作，在9處地政事務所設置租屋及社宅包租代管諮詢櫃台，今辦揭牌儀式。

新北市2022年家庭收支調查報告顯示，新北家庭住宅租屋比率9.29%，按居住人口數推估，新北市租屋族已逾30萬人。租屋族眾多，租賃糾紛也層出不窮，為此地政局與租賃公會合作，在新北9處地政事務所設置諮詢櫃台，由公會定期派員駐點，提供社會住宅包租代管、租金補貼方案諮詢及租屋糾紛處理管道介紹等，協助房客與房東雙向溝通，減少紛爭，同時推廣社會住宅包租代管。

新北地政局說，新北市租賃公會每周三下午1點30分至5點30分在板橋、中和、新莊、三重、新店、樹林、汐止、淡水等地政事務所駐點，瑞芳地政事務所服務時間則為每月第一個周三下午1點30分至5點30分，歡迎有租屋問題或有社會住宅包租代管政策諮詢需求的市民，前往洽詢。

另外，地政局補充，受0403地震影響房屋毀損，有安置或租屋需求的民眾，租賃公會也可提供租屋協助，可洽詢公會尋求幫助。 新北9處地政事務所設置租屋及社宅包租代管諮詢櫃台。示意圖。記者劉懿萱／攝影

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