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響應世界地球日 中油4月20日贈民眾樹苗

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
響應世界地球日，台灣中油本周六（4月20日）舉辦贈樹苗活動。圖／中油提供
響應世界地球日，台灣中油本周六（4月20日）舉辦贈樹苗活動。圖／中油提供

響應世界地球日，台灣中油將於本周六（4月20日）上午9時起，在全台100處直營加油站舉辦「淨零減塑森愛地球」贈樹苗活動，民眾可持發票或回收廢電池至加油站兌換樹苗，留給下一代永續美好的環境。

兌換樹苗的方式有三種：第一為當日在指定之100處直營加油站加油，持不限金額發票1張即可兌換，第二是自行收集不限金額當期（113年3-4月）發票5張，第三為收集廢電池5個，民眾可選擇其中一種方式前往各活動地點參與兌換，另呼應本次活動主題「淨零減塑」，請民眾自備提袋。

台灣中油表示，贈樹苗活動至今已舉辦16年，每年都受到民眾熱烈響應，今年共準備超過2萬株的樹苗供民眾兌換，包括咖啡、左手香、絨葉鳳梨、圓葉椒草及合果芋等，參與活動的加油站每站皆限量200株（每人1株，送完為止）。

除了贈送民眾樹苗，台灣中油也贈予「社團法人臺灣園藝輔助治療協會」愛心樹苗供教學使用；另在台北市中油大樓發起「愛心龍捐」贈樹苗活動，鼓勵員工捐贈二手物資、玩具參與義賣或捐出發票，參與者可獲贈樹苗，集得的物資及義賣所得全數捐贈給「華山基金會」及「東華玩具樂園物流中心」，讓資源可以永續，共同關懷獨居長者及偏鄉家庭的孩子。

在邁向潔淨能源轉型的同時，台灣中油不忘實踐ESG企業社會責任，投入環境保護及生態保育等工作，每年皆響應「422世界地球日」發起贈送樹苗活動，希望從一株樹苗開始擴大影響力，鼓勵人人加入植樹行列，家家從事綠藝美化，大家種樹綠化環境，讓地球更美好。相關站點及活動資訊可上台灣中油全球資訊網查詢。

中油 加油站

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