台南遠東香格里拉香粽禮袋 搶先上市

搶攻端午送禮商機，台南遠東香格里拉粽子預購正式開賣，集結滬式及台式風味，更延攬姊妹飯店台北遠東香格里拉歷年熱賣款，推出七款粽子，與三款送禮自用相宜的禮袋。

業者提出，今年全新三款應景禮袋，皆以「生活手提包」為主軸，設計兼具保溫保冷與美學的手提包，在食用粽子後，消費者仍可將禮袋在日常生活各式場合多次使用，非常實用又環保。

首推「端午豪華禮袋」以時尚編織手提包搭配清新粉嫩色系，吸睛亮眼，彰顯送禮者的絕佳品味，禮袋內含麻油松阪豬肉粽兩顆，家鄉南部粽、蛋黃臘味粽、松茸野米素粽各一顆，以及秘製剁椒醬一瓶。

而喜愛一次品嘗多樣風味的消費者，則別錯過「端午經典禮袋」，內含麻油松阪豬肉粽、五福粽、家鄉南部粽、松露上海菜飯粽、紫米奶黃流沙粽各一顆，以及秘製剁椒醬。

另有台南、台北遠東香格里拉聯名款「南北粽情禮袋」，包含松露上海菜飯粽、五福粽各兩顆，以及紫米奶黃流沙粽一顆。此兩款禮袋皆以充滿活力的黃色調，搭配寬口托特包型，高質感材質柔韌厚實、表面防潑水，當作隨身通勤或採購包使用，同時具備便利性與生活感。

台南遠東香格里拉廚藝團隊融合經典與創意的特色美粽，吸睛亮點就屬「松露上海菜飯粽」與「麻油松阪豬肉粽」！前者取自滬式名菜「上海菜飯」創意研發，改用長糯米，先以精選鹹豬肉、義大利進口松露拌炒，再以老母雞火腿高湯煨煮，直至入味，並以自製醃製老雪菜提味，爽口滋味散發松露獨有香氣，重新詮釋經典名菜；「麻油松阪豬肉粽」特選嫩中帶脆、肉質甜美的豬頸肉，加入吸附麻油香氣的糯米及栗子、鹹蛋黃等餡料包入荷葉中，炊煮後入口帶有粽葉香氣。

除特色香粽外，亦少不了傳統好味道，如遵循地道南部水煮粽做法的「家鄉南部粽」以特選紅土鴨蛋黃、油花均勻的帶皮五花腩、香菇、花生包入餡，軟糯口感中帶有脂香；「蛋黃臘味粽」以鴨肝、高粱酒製成的肝腸，搭佐鹹蛋黃和軟嫩五花肉，口口盡是香氣四溢；另有素食消費者可選購的全素「松茸野米素粽」，將猴頭菇、松茸與素肉燥等佐料，融入富含膳食纖維的加拿大野米，迎合現代人健康飲食趨勢。

此外，更匯集兩款台北姊妹飯店熱賣品項，含經典「五福粽」，將眉豆、花菇、鹹蛋黃、魷魚及豬肉等食材入餡，勾起懷念老滋味；和高人氣甜粽「紫米奶黃流沙粽」，結合紫米和糯米的完美比例，獨門奶黃醬內餡香甜濃郁。

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