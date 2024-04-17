大台北瓦斯董事長謝榮富病逝 臨董會推吳東進接任
新光集團旗下大台北瓦斯董事長謝榮富14日因肝癌逝世，大台北瓦斯今天下午召開臨時董事會，推舉新光金創辦人吳東進接董事長。吳東進表示，大台北瓦斯將積極投入能源轉型，致力發展氫能產業。
謝榮富為新光金大股東暨創辦人吳東進相當信任的幕僚，在大台北瓦斯服務近57年，因罹患肝癌，於14日上午7時48分辭世，享壽75歲。大台北瓦斯今天下午召開臨時董事會補選董事長，通過由吳東進接任。吳東進目前亦是新光醫院董事長。
吳東進接受媒體採訪時表示，謝榮富自民國56年7月29日至大台北瓦斯任職，一路從基層做起，直到擔任總經理、董事長，在謝榮富運籌帷幄下，大台北瓦斯維持穩定獲利，對用戶供氣安全與堅持品質不遺餘力。
吳東進說，謝榮富先前也曾任中華民國公用瓦斯事業協會副理事長，針對天然氣事業發展，帶領同業向主管機關提建言，他肯定謝榮富對天然氣業界的貢獻。
隨吳東進出面掌舵大台北瓦斯，吳東進今天宣示，國發會公布的「台灣2050淨零排放路徑」，氫能被明確列入12項關鍵戰略中，未來他將帶領大台北瓦斯投入氫能產業發展，為大台北瓦斯注入新成長動能。
吳東進說，2007年時綠能永續概念還不普及，新光集團即已投資新台幣1億元，與現任無任所大使簡又新共同成立台灣永續能源研究基金會，近年政府致力推動淨零轉型，大台北瓦斯將更積極落實能源轉型，發展氫能產業。
大台北瓦斯實收資本額達新台幣51.63億元，2023年稅後淨利12.15億元，年增46.4%。現任大台北瓦斯副董事長為吳昕東，為吳東進長子。
▪ 首季六都家庭購屋意願全數升高 專家：這項隱憂要注意
▪ 房子1設計佔空間又貴？她嫌容易積灰塵長蟲 網掀兩派看法
▪ 高雄新舊屋價差大 這裡一間新屋可換兩間中古屋
▪ 雙北千萬捷運宅哪裡找？板橋這站最有機會
▪ 首季桃園買氣大噴六都第一 專家點兩因素
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言