大台北瓦斯董事長謝榮富病逝 臨董會推吳東進接任

新光集團旗下大台北瓦斯董事長謝榮富14日因肝癌逝世，大台北瓦斯今天下午召開臨時董事會，推舉新光金創辦人吳東進接董事長。吳東進表示，大台北瓦斯將積極投入能源轉型，致力發展氫能產業。

謝榮富為新光金大股東暨創辦人吳東進相當信任的幕僚，在大台北瓦斯服務近57年，因罹患肝癌，於14日上午7時48分辭世，享壽75歲。大台北瓦斯今天下午召開臨時董事會補選董事長，通過由吳東進接任。吳東進目前亦是新光醫院董事長。

吳東進接受媒體採訪時表示，謝榮富自民國56年7月29日至大台北瓦斯任職，一路從基層做起，直到擔任總經理、董事長，在謝榮富運籌帷幄下，大台北瓦斯維持穩定獲利，對用戶供氣安全與堅持品質不遺餘力。

吳東進說，謝榮富先前也曾任中華民國公用瓦斯事業協會副理事長，針對天然氣事業發展，帶領同業向主管機關提建言，他肯定謝榮富對天然氣業界的貢獻。

隨吳東進出面掌舵大台北瓦斯，吳東進今天宣示，國發會公布的「台灣2050淨零排放路徑」，氫能被明確列入12項關鍵戰略中，未來他將帶領大台北瓦斯投入氫能產業發展，為大台北瓦斯注入新成長動能。

吳東進說，2007年時綠能永續概念還不普及，新光集團即已投資新台幣1億元，與現任無任所大使簡又新共同成立台灣永續能源研究基金會，近年政府致力推動淨零轉型，大台北瓦斯將更積極落實能源轉型，發展氫能產業。

大台北瓦斯實收資本額達新台幣51.63億元，2023年稅後淨利12.15億元，年增46.4%。現任大台北瓦斯副董事長為吳昕東，為吳東進長子。

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