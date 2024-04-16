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鮑爾說利率不變 史指收黑、道瓊漲63點中止六連跌

董事長說故事／保暖衣

經濟日報／ 戴勝益（王品集團暨益品書屋創辦人）

清晨起床高山上溫度約在攝氏零度左右，這時趕快穿上保暖衣，是預防受寒的最佳方式，否則身體立即會凍僵。

但保暖衣穿半小時就想脫下，因為啟程行走不久後，就會汗流浹背，保暖衣頓時就顯得多餘，雖然只需短短半小時，卻不能沒有保暖衣的存在。

●關鍵時刻的決策，往往是事情成敗的重要因素。

●取捨之間需要有強大的參考指標，才不會做出錯誤的決策。

保暖

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