華泰名品城：今年東南亞觀光客暴增 比陸客還會買

國人瘋出國，華泰名品城桃園店首季來客掉三成，不過，第1季業績較去年同期微幅成長，主要靠東南亞觀光客超強的消費力。華泰名品城董事長梁曙凡16日表示，桃園店今年以來東南亞旅客增加非常多，且消費實力驚人，業績貢獻前三名為越南、新加坡、泰國，其中，越南觀光客人均消費980美金，比疫情前的陸客還會買。

華泰名品城桃園店去年營業額121.6億元，年增19.8％，創下新高，今年雖然持續面臨國人出境旅遊增加的壓力，但內部目標業績挑戰130億元，預期將受惠海外旅客成長帶動業績表現。

梁曙凡表示，政府的南向政策成效顯著，今年以來華泰名品城桃園店海外旅客成長超過七成，尤其東南亞消費者暴增，在台灣Outlet最愛買運動休閒品牌像是Nike、adidas等、輕奢精品如COACH、 Kate Spade、以及牛仔服飾品牌Lee、BIG TRAIN。

梁曙凡分析，東南亞觀光客多是家族旅遊，偏好乘坐9人、12人小巴，到Outlet進行家族大採購，由於很多東南亞國家如越南等，當地國際精品選擇較少，且很多知名品牌的樣式、款式不如台灣新穎，而台灣Outlet價格又有競爭力，因此吸引東南亞客大力購買。

華泰名品城桃園店今年5月也將開始將進行三期主題餐廳的改裝計畫，預計10月底前完工，希望藉由餐廳改裝吸引更多消費者。

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