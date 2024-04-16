嘉義華泰名品城規劃曝光！鄰近台積電太保廠 將提高餐飲比重

華泰名品城南部展店規劃與時間表16日曝光，規劃為地上2至3層的Outlet商場，預計明年第2季動土、2026年招商，並分為三期啟動，第一期將在2028年營運，全案預計2032年完工。華泰大飯店集團副董暨執行長陳炯福表示，華泰名品城一直想在南台灣找一個據點，中間花了十年的時間，看好嘉義縣的觀光資源，以及台積電（2330）進駐後的商務資源，將投入48億元打造華泰名品城嘉義店，期許開幕後年營收達50~60億元，將是南部Outlet營收之冠。

嘉義縣政府今天舉行高鐵嘉義站特定區產業專用區開發經營簽約記者會，揭露華泰名品城進駐計畫。華泰名品城嘉義店位於高鐵嘉義站特定區產業專用區，此案為50年地上權開發案，土地面積近3萬坪，距離嘉義高鐵站不到200公尺，步行到Outlet基地僅需5分鐘，距離國道一號水上交流道約9分鐘車程，交通便利。

陳炯福說，早在華泰名品城開出桃園店時，就一直在南台灣尋覓適合的地點要開二店，中間評估過高雄、台南、雲林等多處土地，最後落腳嘉義除了看好嘉義是觀光大縣，也因這塊土地的交通、大小等各方面條件符合需求。

據悉，這塊土地先前曾流標兩次，第三次華泰是唯一一家遞件業者。當時台積電還未宣布將進駐嘉義縣蓋廠，在公布後，不僅帶動周邊土地和房地產行情，對華泰來說，大批的台積電高薪工程師進駐，人潮帶進錢潮，無疑是天上掉下來的餡餅。

由於華泰名品城嘉義的基地就在台積電嘉義太保廠旁，也鄰近故宮南院，且是搭乘台灣好行登阿里山的入口，預估未來可提供在地台積電員工用餐、休閒、商務需求，以及為每年到阿里山的300萬觀光客帶來停留經濟。

至於對嘉義店的規劃，華泰名品城董事長梁曙凡表示，Outlet有很多建築形態，會隨當地人文、氣候去調整。由於南部氣候較熱，且春季到秋季容易有西北雨，所以嘉義店雖延續桃園店露天概念，但以騎樓串接，將打造為地上2至3層的大型折扣購物中心，因此雖然整體土地面積只有桃園一半，但營業面積僅比桃園店略小。在招商的規劃上，嘉義店的餐飲比重將來到20%，同時會引進娛樂項目，像是保齡球等運動休閒設施，也會設置展演空間，打造多元化的購物體驗。 華泰名品城嘉義店3D示意圖。華泰/提供

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