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新移動時代 汽配、車電和智慧移動三展齊發

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
由經濟部、外貿協會、電電公會共同舉辦的汽配、車電和智慧移動三個展覽明天開展。圖／電電公會提供
由經濟部、外貿協會、電電公會共同舉辦的汽配、車電和智慧移動三個展覽明天開展。圖／電電公會提供

由經濟部、外貿協會、電電公會共同舉辦的2024台北國際車用電子展（Autotronics Taipei）、台北國際汽機車零配件展（Taipei AMPA）與台灣國際智慧移動展（2035 E-Mobility Taiwan）將於2024年4月17日至20日在南港展覽館盛大開幕，三大展會合計展出19國1000家參展企業、2700個攤位，展望全球汽機車及智慧移動產業的最新發展趨勢。

Taipei AMPA今年邁入第40屆，而2024台北國際車用電子展（Autotronics Taipei）也伴隨AMPA進入到第19屆，匯集台灣車輛產業出口最強明星項目與隱形冠軍－汽車售後服務零件（AM）、車燈及車用照明、車用電子產品等；以「RE:DUCE減碳永續、RE:THINK創新思維、RE:SECURE安全出行、RE:CONNECT生態鏈結」四大展覽主軸，跨產業整合半導體、面板、資通訊與新能源等領域，展出未來移動產業的前瞻趨勢及技術產品。

本次台北國際汽機車零配件展與車用電子展等系列展被譽為亞洲第二大的汽車相關展覽，完整呈現汽機車及智慧移動生態系，是廠商爭取外銷訂單的最佳平台。業界指標性車電廠商也選擇在這發表最新的產品，像是鴻海展出以智慧電動車、關鍵零組件兩大主題，本次展出台灣首部國產電動車Luxgen n7、預計今年第四季量產的MODEL B，以及去年鴻海科技日（HHTD24）所推出的新款純電物流車MODEL N。

關鍵零組件方面，展出內容涵蓋SiC半導體、電池、電控、充電樁，以及透過AI智慧設計平台的電驅系統等。mTARC展出17項研發成果、怡利電子-多款智慧座艙、歐特明-L3等級視覺AI系統、康舒科技-碳化矽電機驅控器、輝創電子-全周環景系統、神達數位-駕駛行為安全管理解決方案。

電電公會理事長李詩欽表示，公會也致力於為廠商積極布局國際車電市場，像是籌組「2023年電電公會電動車(EV)參訪團」、「2023年電電公會理監事墨西哥訪問團」；與印度也建立非常友好合作關係，舉辦一系列交流活動像是「台印度CEO論壇」、「第二屆台印CEO圓桌論壇」、「2023年臺印度電子供應鏈媒合會」跟「2023台印產業鏈結高峰論壇」等。

他強調，中國大陸是電動車重鎮，2024年也相繼籌組智慧電動汽機車專案北京工作團，促進兩岸經貿交流合作；與寧波市慈溪市台辦共同舉辦《兩岸（寧波）新能源汽車產業對接會》、在武漢經開區舉行漢台新能源與智慧網聯汽車產業合作對接會並進行海峽兩岸（武漢）車輛技術創新聯盟揭牌。4月20日至23日他也將率團前去參加(常州)兩岸新能源汽車產業融合發展示範基地揭牌儀式，期待未來能攜手更多廠商，共同開拓國際市場。

車用電子 電動車

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