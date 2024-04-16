中鋼冷軋鋼材 取得國內冷軋塗鍍鋼品類首張環保標章
中鋼（2002）「熱浸鍍鋅鐵合金無鉻鈍化皮膜鋼」，取得國內冷軋塗鍍鋼品類首張第二類環保標章。
因應產品無鉻化環保趨勢，中鋼持續研發優質環保鋼材，去(2023)年成功開發的「熱浸鍍鋅鐵合金無鉻鈍化皮膜鋼」使用自行研發無鉻型表面鈍化處理藥劑，不僅經TAF (Taiwan Accreditation Foundation) 認證無六價鉻或其他類有害物質，且使用壽命遠高於一般鉻酸皮膜鋼，以低污染與具可延長壽命等優異特性，並於近日通過環境部嚴謹審查並取得國內冷軋塗鍍鋼品類首張第二類環保標章。
中鋼持續研發創新以客戶需求為導向的優質環保鋼品，針對產品無鉻化趨勢，不僅投入無鉻型表面鈍化處理藥劑之開發，其防蝕關鍵組成物完全不添加鉻成分且可強化塗覆成膜的緻密性。
此外，中鋼也逐一克服製程調整上的種種挑戰，使得熱浸鍍鋅鐵合金無鉻鈍化皮膜鋼在塗覆製程中完全杜絕鉻酸，生產過程亦無產出含鉻有害事業廢棄物。中鋼熱浸鍍鋅鐵合金無鉻鈍化皮膜鋼經TAF認證之檢測機構採IEC 62321-7-1方法測試後，確認樣品及採用藥液皆未檢出六價鉻或其他類有害物質，並於近日獲環境部認證核發第二類環保標章，同時也是國內冷軋塗鍍鋼品類首張第二類環保標章。
展望未來，中鋼將持續研發精緻環保鋼品，全力推動節能減碳，以供應環保及低碳足跡鋼材予下游客戶，並攜手鋼鐵產業下游業者朝友善環境、綠色轉型及永續發展的目標邁進。
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