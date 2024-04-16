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公平會數位經濟競爭政策白皮書 獲反托拉斯寫作獎

中央社／ 台北16日電

公平會發布的「數位經濟競爭政策白皮書」獲得國際知名競爭法出版商Concurrences頒發的2024反托拉斯寫作獎，與美國司法部及聯邦交易委員會、歐盟及南非競爭委員會同為各大區域唯一得獎者。

Concurrences於2004年設立，在巴黎、倫敦和紐約皆設有辦公室，是對各國競爭政策極具影響力的競爭政策與法律出版機構。

公平會今天透過新聞稿指出，這次評審團組成是由來自全球各地超過70位競爭法知名學者與實務工作者，例如OECD（經濟暨合作發展組織）競爭委員會主席F. Jenny、前美國聯邦交易委員會主任委員W.Kovacic等皆是評審委員。

公平會表示，此獎項要從50篇優秀作品中入選前25篇，再依國家所在分「亞洲/大洋洲」、「美洲」、「歐洲」及「非洲/中東」四大區域進行選拔，評審團在每一區域只選出一個得獎者，台灣成功在日本、澳洲、紐西蘭、香港和新加坡等國作品中脫穎而出，成為「亞洲/大洋洲」得獎者。

2024反托拉斯寫作獎頒獎典禮活動於美國華府知名的「全國記者俱樂部」（National Press Club）舉行，公平會副主任委員陳志民代表領獎，他當場表達感謝主辦單位及評審委員對台灣公平會的肯定，同時強調白皮書的重點。

陳志民致詞時表示，面對數位經濟帶來複雜的競爭問題時，雖然國外的執法經驗至關重要，但「在地聯結」的必要性更不可忽視，也就是需要有更多的在地實證分析；而且與數位競爭相關的問題不只侷限於「競爭」，非任何一個機關能圓滿解決，國際合作和國內跨機關協作極其重要。

公平會指出，「數位經濟競爭政策白皮書」是國際間極少數針對數位經濟所衍生的競爭議題，提出完整的相執法立場與政策方向的報告，研擬過程中，有賴產、官、學、研各界人士提供寶貴意見，才讓台灣得以獲得國際大獎，這也是國際間對台灣執法與政策立場的一大肯定。

公平會接著補充，白皮書整理14項數位經濟下的競爭議題，包含數位市場界定、平台業者的自我偏好、搭售、掠奪性定價/低價利誘、差別取價、最惠客戶條款、限制轉售價格、網路銷售管道限制、數據隱私與市場競爭、殺手併購、演算法及網路不實廣告等，並針對這些議題提出執法立場與方向。

公平會 美國

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