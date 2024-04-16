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長興材料慶祝成立一甲子 盼南向布局發力再創佳績

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
長興材料16日舉辦60周年慶祝餐會，邀請供應商、協力廠商、客戶共享喜悅。左三起為董事長高國倫，創辦人高英士，總經理毛惠寬。圖／長興材料提供
長興材料16日舉辦60周年慶祝餐會，邀請供應商、協力廠商、客戶共享喜悅。左三起為董事長高國倫，創辦人高英士，總經理毛惠寬。圖／長興材料提供

長興材料（1717）歡慶成立一甲子，16日舉辦60周年慶祝餐會；公司創辦人高英士亦出席感謝各界支持。長興董事長高國倫表示，過去25年長興跨足很多不同產業的材料供應，也擴充很多海外市場，是長興成長最快速的時間；而能有這樣的成功要歸功於全體客戶、供應商、廠商、經營團隊與海內外員工共同努力的成果。

高國倫指出，未來會由經理人團隊領導，發揮專業持續深耕材料產業，開發高端產品應用，以產品多角化的營運模式，追求長興繁榮未來，持續向前邁進。

長興成立於1964年，以塗料樹脂、工業樹脂起家，創辦人高英士於1950年代台灣工業剛起步時，察覺到樹脂工業對台灣產業的貢獻，從而在高雄創立「長興化工」，取其長久興旺之意；60年來，員工人數從創立時的12人，至今海內外員工多達約5,000人，年營業額從新台幣80萬元成長至約新台幣500億元。在這60年期間，長興從傳統化工廠，轉型成為全方位的材料製造供應者，見證了台灣化工產業的發展變遷，也是台灣各項工業發展的最佳支援。

長興長年致力於各式合成樹脂、電子材料、以及特用材料開發，為亞洲合成樹脂、全球乾膜光阻產品及全球三大UV光固化樹脂等領導供應商之一，擁有25個生產基地，遍及台灣、美國、泰國、日本、馬來西亞、義大利等，全球銷售據點36個，產品行銷全球65國。

長興追求企業穩健經營成長，更重視環境與社會的永續發展，為善盡環保責任，實現淨零碳排的目標，長興投入龐大經費進行設備投資及改善，2012年成立節能減碳小組，致力減少耗能，提高製程效率，讓水資源與熱能可循環再利用；廠區內設置太陽能發電，朝綠能產業邁進。長興秉持「以人為本」的價值，從「心」出發具體實踐企業永續，長興將員工視為最重要的資本，在受到亞洲金融風暴及新冠疫情影響下，均沒有要求員工放無薪假或是減薪，且重視職員工作與私人生活上的平衡。

長興重視研發，持續深耕材料產業，每年投入大量研發費用，在高雄、蘇州成立長興研究所，並在北京以及大陸等8個廠內配置實驗室，海內外員工將近5,000人，其中研發人才約600人，研發人力占比超過1成。全球產業供應鏈重組，企業前往東協投資的趨勢大幅提升，看好東協需求，未來長興將積極擴充事業版圖，開發東南亞、北美、印度等市場，結合長興的研發技術與服務優勢，追求長興未來能持續成長。

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