泓德與士電攜手合作 兵分兩路衝刺電動車充電版圖

智慧能源領導品牌泓德能源（6873）布局電動車充電事業版圖，決定定攜手士林電機，分兵成立兩家公司衝刺充電版圖。泓德能源總經理周仕昌今日宣布將與士林電機合作成立二家公司，充電硬體設備設施製造由士電主導；銷售及後續智慧控制及軟體及維運服由泓德集團負責，今年目標衝刺在台灣設計248個充電站，2026年目標達到1000個充電站。

周仕昌也表示，除台灣外，泓德集團也決定揮軍日本光儲充版圖，但設置充電站計畫正與當地鏈鎖通路洽商，將待細節明朗化再對外公布。

周仕昌在公司參加今年智慧移動展前記者會提出集團在電動車充電最新的規畫和布局。

周仕昌表示，公司在2021年成立星舟快充提供全方位充電營運商服務，整合集團軟硬體資源，提供一站式充電營運解決方案。今年首度參與台灣國際智慧移動展，即與士林電機聯合展出，不僅呈現各自在充電領域的成果與優勢，更表達雙方合作表後光儲充解決方案的決心。

他強調，台灣目標2040年禁售燃油車，因此積極拓展電動車市場，但要普及電動車，就得先布建足夠的充電樁，才能減緩車主的里程焦慮問題。從電動車數量來看，台灣2023年新售純電小客車2.4萬輛，總量已達5.8萬輛。預估到2030年單年銷售量將成長至11-18萬輛，總量則為52-71萬輛，路上每10台車就有1台是純電小客車，銷售佔比達30-40%。

周仕昌指出，因應電動車銷量不斷提高，充電設備與相關服務也必須大幅提升，才能滿足車主需求。參考電動車的銷量預估，充電設備累計至2030年預計有146-200億的規模，至2030單一年度，充電費用則預估有96-130億的收入。泓德能源看好充電市場商機，成立星舟快充，展開「充電站建置與營運」、「充電設備銷售與保修」以及「充電站加盟與代管服務」。

周仕昌說，泓德能源將與士林電機在台灣成立二家合資公司，展開在地化生產與銷售通路合作，共同將表後光儲充解決方案應用在各種不同場域中。

未來，雙方也將一起跨足國際市場，首要目標即瞄準日本市場，並與日本在地大型商社合作，共同開發表後光儲充解決方案應用場域。星舟快充整合四大營運優勢，包含完整規劃建置團隊、自有維修客服團隊、後台軟體開發團隊與曝光引流行銷團隊，提供軟硬體場域整合解決方案 TITAN，服務內容涵蓋智慧綠電系統、充電樁設備與充電專用園區。充電站開發站點已遍及全台，合作夥伴包含連鎖通路、停車場業者與飯店百貨等。 泓德能源攜手士林電機，在明日開展的台灣智慧移動展，展出電動車充電整體解決方案。圖/泓德能源提供

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