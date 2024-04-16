國光生獲四價流感採購第一順位 得標金額7.55億元

國光生技(4142)今日宣布，衛福部疾管署今（16）日公告公費四價流感疫苗招標結果，受評選為第一順位，得標320萬劑，總金額約7.55億元。另外，因應WHO建議明年改用三價流感疫苗，國光生技指出，公司擁有三價流感疫苗藥證，配合政府需求，有信心明年可順利轉換產線。

衛福部疾管署今年採購公費流感疫苗數量共688萬劑，國光生技供應320萬劑。國光生技表示，今年公費流感疫苗有五家廠商加入，占比略降，不過，國光為台灣唯一加入「國際製藥聯盟IFPMA全球流感疫苗供應任務組( IVS Influenza Vaccine Supply International Task Force）」 會員，能參與WHO每年季節流感病毒選株會議，第一時間獲得全球最新流感病毒監測資訊，並迅速取得新流感病毒株。

除了國光生技，其餘得標廠商為法國產賽諾菲4.15億元、德國產的裕利1.88億元、東洋1.57億元、國產的高端1.06億元。

國光生技表示，早在3月初就啟動四價流感疫苗原液生產，以滿足台灣防疫需求為第一優先，生產、出貨時程均有規劃；另今年所有流感疫苗廠商均參與公費流感疫苗供應，自費市場部分，國光也會準備比往年更多的供應量，布局自費市場。

而在外銷市場部分，包括供應東歐四價流感原液以及中國大陸、泰國四價流感疫苗成品，並持續在亞洲各國申請藥證，新增外銷市場，預估今年流感疫苗外銷市場至少持平或可微幅成長。

另外，B型流感Yamagata病毒株已多年未見流行，WHO今年建議移除，提醒各國儘早因應。國光生技說明，公司在台灣有三價和四價流感疫苗藥證，過去幾年在台灣未供應三價流感疫苗，但國光三價流感藥證仍有效，目前已著手進行三價流感疫苗藥證新增產線變更，預計今年內完成，一旦台灣有需求，可立即生產供應。

國光生技為WHO新型流感防範架構PIPF（Pandemic Influenza Preparedness Framework）合作夥伴，2012年加入「國際製藥聯盟全球流感疫苗供應工作組」，與Sanofi、GSK等17個全球主要供應流感疫苗的國際大廠並列為聯盟成員，成員能參與每年季節流感選株會議，第一時間獲最新流感病毒監測資訊，並與國際大廠交流經驗。由於國光為國內唯一加入聯盟的流感生產廠，對於快速因應新流感疫情及流感疫苗生產有優勢。

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