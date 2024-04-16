桃園首季家戶購屋比1.22% 六都中買氣最強

房仲業者統計，今年第1季家戶購屋比由桃園市的1.22%奪冠，台南市以0.94%創2016年來同期新高。專家分析，桃園市因房價相對親民，在新青安優惠房貸帶動下，房市表現穩健；另中南部房市有台積電議題激勵，讓台南區域買氣大漲。

住商機構彙整六都民政局、地政局數據統計，六都2024年第1季家戶購屋比，桃園市以1.22%居冠，象徵桃園市每100戶中，就有約1.22戶家庭第1季買房，該數據與去年同期相比，成長0.29個百分點，增幅也是六都最高。

台南、高雄市今年第1季家戶購屋比分別為0.94、0.9%，其中台南市為2016年以來同期最高，高雄市是自2016年後同期次高。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨透過新聞稿分析，桃園市年初買氣回籠，原因之一是政府去年推出新青安優惠房貸利多，讓房價相對親民、重劃區議題豐富的桃園房市看俏。

此外，桃園市近年來包含機場捷運、台灣高鐵等交通建設陸續到位，不僅促進在地機能，且適逢政府推出TPASS等交通政策，也增加外縣市首購族群移居意願。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，台南、高雄市共同受惠科技園區議題，且區域不少重大建設利多釋出，房市買氣大幅增溫。

賴志昶補充，去年第1季適逢平均地權條例修正案三讀，導致買氣低迷，但下半年新青安優惠房貸政策激勵買氣，且延續到今年初，加上選後政經局勢穩定、適逢台股創2萬點新高，致使六都購屋族群信心大增，熱錢湧入不動產市場，不過3月下旬中央銀行突襲宣布升息，讓未來房市是否能延續買氣，有待時間驗證。

家戶購屋比是指每100戶中有多少家庭買房，為評估區域購屋意願的指標之一。

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