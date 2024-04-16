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再等4年！嘉義華泰名品城因應南部高溫設計騎樓、戲水區

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義華泰名品城今天舉辦四方簽約儀式，宣布第一期2028年完工將對外營運。記者黃于凡／攝影
嘉義華泰名品城今天舉辦四方簽約儀式，宣布第一期2028年完工將對外營運。記者黃于凡／攝影

嘉義科學園區帶動鄰近嘉義高鐵特定區發展，華泰名品城子公司格珞麗亞企業宣布投入48億元，開發2至3層樓大型Outlet商場，因應炎熱氣候設計騎樓及戲水區，今在縣府舉辦四方簽約儀式，並與周邊商圈及觀光工廠交流，第一期預計2028年營運，全案2032年完工營運。

華泰名品城董事長梁曙凡說，嘉義華泰名品城規畫2至3層樓大型Outlet商場，因應氣候設計與桃園華泰名品城不同，規畫多處騎樓陰影，鄰近家己人公園則設噴泉戲水區，將引進超過200間店鋪，細部設計仍與建築師討論，第一期預計2028年營運，全案2032年完工營運。

縣府經發處表示，格珞麗亞企業股份有限公司預計投入48億元，規畫興建地上2至3層的大型購物中心Outlet及一棟停車場，引進國際名品、時裝品牌、家居用品、大型室內美食廣場、主題餐廳、輕食及咖啡廳等店鋪，並規畫親子遊樂區、公益文化空間等多功能區域。

鐵道局長楊正君表示，嘉義華泰名品城承租土地由內政部、鐵道局及縣府三方共同持有，採50年地上權開發，預估共可有將近10億元租金及權利金，鐵路沿線經濟近年崛起，未來還有一塊5公頃事業發展用地將招商，更接近高鐵嘉義站精華地段，會盡速辦理促進地方發展。

縣府經發處指出，未來希望鄰近商圈進駐，設立地方特產、觀光工廠等櫃位，帶動周邊產業發展。華泰大飯店執行長陳炯福說，招商策略是創造多元化商場，不只國際精品很重要，當地商品也很重要，提供平台讓大家共榮，促進觀光旅遊市場發展，吸引更多國內外觀光客。

縣長翁章梁表示，近年在中央與地方共同努力下，開發科學園區、產業園區，無人機國家隊也落腳嘉義縣，台積電、華泰名品城陸續宣布進駐，鄰近高鐵嘉義站還有一塊鐵路局5公頃土地，以及許多台糖土地，相信未來發展會愈來愈好，吸引更多商業投資。

嘉義華泰名品城將在嘉義開發大型outlet，鐵道局長楊正君（左一）、縣長翁章梁（左二）、華泰大飯店執行長陳炯福（右二）、內政部地政司長王成機（右一）今天參加四方簽約儀式。記者黃于凡／攝影
嘉義華泰名品城將在嘉義開發大型outlet，鐵道局長楊正君（左一）、縣長翁章梁（左二）、華泰大飯店執行長陳炯福（右二）、內政部地政司長王成機（右一）今天參加四方簽約儀式。記者黃于凡／攝影
嘉義華泰名品城今天舉辦四方簽約儀式，宣布第一期2028年完工將對外營運。記者黃于凡／攝影
嘉義華泰名品城今天舉辦四方簽約儀式，宣布第一期2028年完工將對外營運。記者黃于凡／攝影
嘉義華泰名品城今天舉辦四方簽約儀式，宣布第一期2028年完工將對外營運。記者黃于凡／攝影
嘉義華泰名品城今天舉辦四方簽約儀式，宣布第一期2028年完工將對外營運。記者黃于凡／攝影

華泰 觀光工廠

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