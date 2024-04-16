慧洋集團董座藍俊昇率隊 參與今年度第三艘新船交付儀式

慧洋海運（2637）於16日公告新船交付投入營運，係由常石集團(舟山)打造之巴拿馬型（82,300 DWT，船名：Katagalan Champion）NOx第三期環保節能船，為今年交付之第三艘新船，並已與歐洲知名糧商威特發（Viterra）簽訂三年以上長期租賃合約。

本次交船儀式由慧洋集團藍俊昇董事長率隊參與，藍董事長表示，即便散裝新造船數量在2023下半年起開始回溫，然而在疫情期間散裝船舶新訂單受貨櫃與油輪等大型船舶排擠，再加上紅海危機、以巴衝突等國際局勢動盪，拉長船舶週轉天數，目前散裝新造船訂單平均需約3.5年才能交付，因此今明兩年預計投入市場之新船數量仍偏低。

不僅如此，隨著環保法規日益嚴峻，非節能船將面臨航行區域限制、降速甚至淘汰等狀況，將使船舶供給更加吃緊，而慧洋目前旗下高達135艘船舶，平均船齡約8年，今年尚有一艘超級極限型預計在上半年內加入，慧洋不僅船舶輕齡，更坐擁同業最大數量節能船隊，樂觀今年散裝航運將持續走揚。

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