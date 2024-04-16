maaūu 房產電商攜手圖靈證書建立建案資訊認證機制

預售屋市場的資訊不對稱，使買方難以確認將來成屋的實際狀況，導致交易的不確定性和許多購屋風險紛爭。為建立買賣雙方有共識的信任基礎，以信任科技（TrustTech）為核心，解決全球各產業驗證問題的圖靈證書（Turing Certs），與房產電商平台 maaūu 合作，提供想要購買預售屋的民眾一個安全可查驗的平台，讓買方對有意購買的預售建案有更多的信心及透明資訊。

房產交易的過程中，買方常遇建案資訊不透明、廣告內容不確實的問題，同時看屋選戶耗神耗力，一般買家也難以判斷好壞；賣方則是因為數位化程度不一，不熟悉網路行銷的重要性，或仍在使用紙筆記錄銷控表，有一屋多賣的高風險。maaūu 房產電商平台致力於優化房地產交易，提供建商有效率的銷售管道，為消費者打造流暢、安全的購屋環境，透過圖靈證書的資安與區塊鏈技術，提供上架建案的資訊認證機制，買方可以藉由圖靈證書的「安心建築履歷」，下載保存同時驗證設計圖，管線圖，合約，建造過程施作驗收證明等重要文件，確保賣方的表述與實際情況相符。將信任科技島入房地產行業，促成房屋交易，也提升建設公司品牌價值。

maaūu 房產電商平台創辦人暨執行長劉冠宏表示，與圖靈證書聯手，提供優質建設公司誠信銷售的認證渠道，maaūu 平台也能以公正第三方角色，確保銷售內容的真實性，保障買家的權益。

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