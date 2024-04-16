雙北市總價千萬元捷運宅 府中站登買氣王

據近一年雙北市實價登錄網交易資訊，統計各捷運站點周邊800公尺總價千萬元內的中古屋交易中，總計有11座捷運站點近一年交易件數逾百件，又以捷運府中站交易最多、達171件，登買氣最旺的千萬捷運站。

觀察各站交易量，位於新北市板橋區的府中站近一年累計171件交易，躋身雙北最熱銷千萬捷運宅。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，捷運府中站位於新北市板橋區舊市區，周邊生活機能完善、商業發達且鄰近新板特區，搭乘捷運僅需一站即能到達板橋車站轉乘台鐵、高鐵、捷運環狀線與國道客運，近一年平均房價每坪成交價約52萬元，總價千萬元內中古屋以15坪左右的小宅為主流，吸引眾多有通勤、置產需求的購屋消費者。

其次則是新北市三重區的三重國小站，近一年交易量162件。陳金萍指出，從三重國小站搭乘捷運僅需一站便能進入台北市，並能輕鬆透過沿線民權西路站、松江南京站、忠孝新生站、東門站、古亭站等重要節點轉往各個核心區域，加上周遭生活機能完整，因此吸引眾多北市通勤上班族選擇移居於此。

三重國小站近一年周邊中古屋房價每坪平均成交均價44.9萬元，房價相較與一橋之隔的大同區親民許多，受到不少台北市外溢購屋消費者青睞。

交易量第三名則是坐擁台北市門牌，中山區的中山國小站，周邊辦公大樓林立、商業機能成熟，捷運、公車路網發達交通便捷，近一年有144件千萬以下住宅的交易。

陳金萍補充，中山國小站周邊中古屋近一年平均單價達65.9萬元，總價千萬元內的中古屋多為坪數12坪內的套房產品，但與蛋黃區的套房捷運宅相比，房價仍相對親民。

榜單上，丹鳳站擁有最實惠的住宅平均單價，為35.8萬元，同時也是榜單中住宅平均面積最多的站點。陳金萍說明，位於新北市南新莊的捷運丹鳳站，雖然距離台北市中心和新北市核心區域稍遠，但是周邊生活機能成熟，附近有輔大商圈、鴻金寶商圈與後港商圈，人口密集、商圈成熟，房價又親民，住宅平均面積約23.1坪，大約是兩房或小三房的空間，是榜上住宅平均面積第一名，近一年交易量也有141件，位居榜單第四。

陳金萍建議，想要逐捷運站而居，購屋預算卻有限的民眾，不妨從三重、新莊或是中和等生活機能完整地區的捷運站周邊著手，仍有不少機會能入手房價親民的捷運好宅。

商品推薦