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台灣本土品牌炫日芬、瓦卡咖啡攜手公益 推母親節禮盒

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台灣本土品牌炫日芬、瓦卡咖啡攜手做公益，共同推出母親節限量禮盒。記者宋健生/攝影
台灣本土品牌炫日芬、瓦卡咖啡攜手做公益，共同推出母親節限量禮盒。記者宋健生/攝影

獻給所有的母親！台灣在地香氛品牌「Hsuan Ri Fen炫日芬」與中部在地咖啡業者「WAKA café瓦卡咖啡」攜手合作，推出獨一無二的母親節禮盒，除了感受濃濃的母愛，更有公益回饋的美好意義。

這次的合作，不僅是兩個在地品牌跨界合作，更是對偏鄉小學的溫暖關懷。活動將提撥禮盒銷售所得的部分盈餘，捐贈信義鄉人和國小的課後晚餐使用，期盼能為孩子們的未來添上一抹光明。

炫日芬創辦人陳炫良表示，這次與瓦卡咖啡合作，更實踐出雙方品牌的理念，在原物料的採集，雙方品牌帶給小農更好的工作環境與技術資源，也能避免掉中間商的環節直接，進而提供最好的產品給每一位顧客。

母親節限量禮盒內容物，包括瑪嘎芙沐浴露、洗髮露，以及音樂家系列等精品掛耳咖啡等。

販售地點除了瓦卡咖啡在向上南路、公益路兩家分店、日月潭涵碧樓之外，還有線上的炫日芬官網、pinkoi、蝦皮。

炫日芬的瑪嘎芙洗沐系列，添加台灣馬告萃取精油，綻放出清新芬芳，讓使用者身臨其境般感受山林自然的馨香；而瓦卡咖啡則選用精選咖啡豆，烘焙出濃郁香醇的咖啡，為消費者帶來一場口感盛宴。

陳炫良說，母親節禮盒首波限量100盒，不僅是對母親的感恩，更是對社會的關懷，讓大家攜手為偏鄉小學的孩子們締造更美好未來。

偏鄉 咖啡 母親節

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