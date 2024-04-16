AI衝擊未來一半職位消失 信義房屋分享人才培育
AI時代帶來劇烈衝擊，許多人擔心未來要如何培養小孩？企業要如何培養人才？信義房屋與淡江大學共同推動的「信義社會影響力永續系列講座」日前請來台灣大學D-School副院長葉丙成演講「為新未來做好準備：未來教育的學習樣貌」，說明未來的新趨勢，並鼓勵企業多放手讓年輕人做決定，培養試錯環境。
淡江大學人資長林宜男表示，今年聚焦「人才永續」、「居住永續」主軸，過去教學屬於較傳統方式，但已經不一定符合時代需求，現著重師生雙向溝通，且以多元化、科技化的方式培育人才，而講者葉丙成是教育界中「翻轉教室」的指標權威，邀請他給現今學生與年輕人增加新思維，為未來做好準備。
葉丙成身兼台大教授，也創辦實驗教育，更曾任網路學習平台的CEO，談及20年後的職場環境是什麼樣貌？葉丙成引用牛津論文，全球700多種工作分析，接下來有47%工作會消失，未來是一個變化劇烈的時代，包括AI衝擊、有一半的職位會消失等，沒人能夠預測未來發展，因此做決定的能力至關重要，孩子必須具備做決定與非結構式學習的能力。
葉丙成建議企業可讓年輕人多一點做決定的機會，原因在於現在職場工作者大多是熬到四十歲了才能當主管，才擁有資源分配的能力，這群人大多從年輕時小心翼翼熬到中年，等到可做決策時，可能都失去做決定的膽識了，企業可以選擇部分業務放手讓青年學習資源分配，訓練青年的膽識，創造試錯環境。
信義房屋以人為本，著重人才學習與成長，信義房屋倫理長楊百川表示，在學長姐教導與完善教育訓練之下，都會鼓勵主管不要陪同第一線業務服務客戶，授權他個人角色學會決策、獨立承擔責任。
除了注重人才個人增能，更提供培訓與晉升機會，鼓勵同仁勇於承擔、挑戰管理職。楊百川表示，定期每三個月選拔店長、每半年選拔區主管，評選標準除了業績穩定成長，也看重是否手心向下培育新人，讓專業與服務品質並重，有同仁入行一年多就當上店長，過去也曾有同仁25歲就當上店長、27歲擔任區主管的例子，只要有能力與服務熱忱，都會有合適發揮的舞台。
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