高雄新舊屋價差大 這裡一間新屋可換兩間中古屋

高雄房價暴漲，但新屋與中古屋房價差很大。台灣房屋集團統計高雄幾大房市熱區，近一年新屋與中古屋平均單價差異，其中價格落差最大為鹽埕區，屋齡5年內新屋均價已飆3字頭，屋齡5年以上中古屋平均1字頭還有的找，新舊屋每坪價差幅度達93.3%，已近一倍之多。

其次包括苓雅區、三民區、新興區，每坪價差幅度均超過8成，幾乎是買一間新屋，可以換買兩間中古屋。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹表示，價差最大的鹽埕、苓雅、三民、新興區，都屬於舊市區，中古屋平均屋齡偏高，以老公寓、華廈為主，即便商圈受利多拉抬，價格補漲空間仍有限。另一方面這些成熟商圈內的新建案，價格因更具優勢，因此兩者房價差距也因此拉大。

以鹽埕區來說，發展早且為高雄早期最繁華的區域之一，原已逐漸沒落，區內以老屋居多，30年以上大樓華廈每坪甚至不到10萬元就可入手，近年隨亞灣區議題及高流、駁二等觀光發展，加上輕軌、捷運雙軌機能到位再度帶動發展，建商進駐推景觀大樓新案，每坪最高成交單價已站上4字頭，更拉大新舊屋價差。

價差最小的區域為仁武區，每坪價差僅4.9萬元，價差幅度約兩成，其次為楠梓區，每坪價差約6.4萬元，價差幅度約三成，另外觀察也發現，高雄近一年來，新屋與中古屋平均價差幅度，亦縮減了近一成左右。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄近年建設議題紅利豐沛，房市價量一路向前衝，市區新屋均價已直奔3字頭起跳，中古屋也跟上腳步補漲力道強勁，因而縮短了兩者間的價差。

尤其在議題受惠區表現會更為明顯，如價差最小的仁武區及楠梓區，皆具備台積電與產業園區、新興重劃區等開發利多，帶動推案量大增，新案助攻中古房價上揚，且因該區中古房價基期較低，價格也更具補漲空間，同時該區大樓買氣多集中於重劃區內，重劃區內中古物件平均屋齡仍偏新，與新屋價格落差也會較小。

各區新屋與中古屋價差大不同，李家妮也建議，價差小新舊皆可挑，價差大中古CP值高，以價差小的生活圈，新舊屋價格因為落差不大，對購屋族來說選擇性也更大，因此買新或選舊，可視預算與需求偏好選擇皆可。

她表示，價差較大的商圈，普遍多為舊市區物件，可享有市區機能、物件選擇性亦多元，不過市區新屋相對價高，對著重機能、預算又有限的購屋族來說，可考慮以價格親民好入手的老公寓、華廈物件卡位市區，CP值頗高。 高雄各區新舊屋價差。 資料來源／台灣房屋

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