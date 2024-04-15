想窩11餐旅館成功復育螢火蟲 舉辦螢火蟲季搶攻親子客

台中市沙鹿區的親子旅店「想窩11餐旅館」，自2021年初營運至今，美食住宿加親子遊戲空間，深受親子客青睞，假日住房預約滿檔。旅店近年螢火蟲復育成功，今年起擴大舉辦螢火蟲季活動，邀請親子客在安全的環境下接觸螢火蟲，同時瞭解生態保育的重要性。

想窩11餐旅館副總經理郭綺中表示，想窩11近年發現螢火蟲造訪，去年1月展開螢火蟲復育計畫，經過螢火蟲專家吳加雄博士評估後，認為旅店所在地區，過往有螢火蟲棲息紀錄，且螢火蟲復育營造的人工濕地環境，有助於增加都會地區的生物種類。

想窩11餐旅館團隊在專家指導下，於餐旅館後方樹林，營造水生螢火蟲棲息地，並邀請周邊幼兒園，進行螢火蟲幼蟲野放。去年4月，果然發現螢火蟲成蟲出現，今年決擴大辦理「想窩11餐旅館螢火蟲季」活動，即日起至4月28日邀請父母親帶著自家寶貝，在安全無虞的環境下接觸螢火蟲。

想窩11餐旅館的經營項目，包括休閒旅館、美食餐廳、親子空間。選擇以螢火蟲復育作為經營管理主題，主要是出於對大肚山區整體生態的關注及對生態保育的貢獻；經由專業指導人工濕地植栽與維護，餐旅館管內人員也接受螢火蟲生態相關訓練，不只是賞螢硬體，連導覽軟體都有。

郭綺中表示，想窩11餐旅館創辦人洪紹龍因為感受到城市發展所帶來的影響，尤其是對生物多樣性的衝擊，因此決定將想窩11親子餐旅館的重心，轉向教育與保育。

洪紹龍出身於百年油脂大廠福壽實業世家，後來創立裕興牌飼料，工作領域與觀光休閒產業完全沾不上邊。洪紹龍曾透露，會跨足飯店產業，主要因為10年前第一個孫子在澳洲誕生，為了讓愛孫回來台灣時有一個可以恣意玩樂的天堂，於是將市值約2億元、700多坪的土地拿來蓋想窩11餐旅館。

想窩11餐旅館在空間設計上，採用木質的溫潤感展現優雅時尚風格，在1、2樓規劃了超大空間的小朋友遊憩區，有專為0至6歲孩子設計的活動空間與德、澳進口遊具；砂坑不惜成本選用比白砂貴了3、4倍的琉璃砂，還有可以讓較大孩子揮灑精力的溜滑梯球池與影像互動區，更刻意保留近300坪平坦如茵的大草坪。

此外，館內還有一座「韓式汗蒸幕」，砌築基床的每一片磁磚及用來做黏著劑的水泥內都添加了負離子粉，躺在基床上40分鐘宛如置身在充滿芬多精的森林裡，暖人心脾但完全不覺得躁熱，就在不知不覺中舒服的進入了夢鄉。

「想窩11餐旅館不僅是親子餐旅館，更是一個為了孩子們未來的環境教育而努力的場所！」洪紹龍為了讓孩子們深入了解台灣里山地區的珍貴生態，尤其是低海拔山區的生物多樣性，決定從螢火蟲復育開始，希望藉此成為中部孩童認識生態、瞭解保育重要性的場域。

郭綺中強調，透過螢火蟲復育，想窩11餐旅館能夠增加周邊動物種類，提高生態多樣性，這不僅為餐旅館營造出獨特的經營管理特色，也能吸引更多環保意識較強的顧客到來。 想窩11餐旅館成功復育螢火蟲，決擴大舉辦螢火蟲季搶攻親子客。想窩11提供 位於沙鹿的「想窩11餐旅館」，美食住宿加親子遊戲空間，深受親子客靑睞。記者宋健生/攝影

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