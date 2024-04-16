貨櫃海運價掀新一波漲勢 八家業者5月起加收「綜合費率附加費」

貨櫃運價漲勢再起，全球知名海運公司包括長榮海運在內有八家喊漲，5月要加收「綜合費率附加費」（GRI），其中，長榮（2603）、達飛等六家預計5月1日起每40呎櫃加收2,000美元，陽明 （2609）跟ONE則是加收1,000美元。

法人指出，各大航商如果5月順利加收GRI，根據當前運價推估，美西漲幅最少三成、美東的漲幅也有23%以上，進一步推升長榮及陽明等貨櫃輪公司全年獲利表現。

物流業者分析，GRI的喊漲金額不一定會全部漲足，不過，這也代表著貨櫃輪業者有漲價的底氣，也不願意接受低運價，現在的運價有望獲支撐最新一期的貨櫃輪市場現貨價，遠東到美西每FEU（40呎櫃）為3,205美元，周跌3.11%；遠東到美東每FEU（40呎櫃）達4,179美元，周跌4.12%。

陽明海運董事長鄭貞茂指出，全球貨櫃輪市場運價較去年好，陽明海運有信心營運可以維持在獲利水準之上；不過，這樣的高運價會持續多久真的沒有辦法預測，戰爭的不安因素恐會波及到全球經濟發展，必須隨時注意市場變化，只能且戰且走，隨時調整布局策略。

鄭貞茂認為，紅海危機造成大多數船舶前往歐洲都必須繞道好望角，對整個貨櫃輪的供應鏈一定會有相當程度的衝擊，但影響的時間有多久沒有辦法預測；目前中東地緣政治升溫議題，年底還有美國總統大選，對於今年全球經濟變化，還是要維持一個審慎的態度。

法人分析，4月及5月GRI的喊漲，有助於北美長約合約的談判，隨著運價維持在高檔盤波動，隨著業界對於運價看漲的態度，北美長約的談判漲定了， 傳出願意調漲的客戶簽約量比去年少，然而價格都較去年合約約漲一倍。國內的長榮、陽明及萬海獲利也會跟著好。

長榮、陽明及萬海受惠於今年第1季運價反彈，營收都有出色的表現，長榮海累計第1季的營收為886.31億元，年增32.63%。陽明第1季的營收為438.01億元，增幅為18.53%。

其中，法人看好還是最看好長榮全球船班、貨櫃調度能力領先其他同業，預估長榮2024年稅後純益上看567.8億元，每股純益有望衝到26.58元。陽明第1季就會擺脫去年第4季虧損，隨著紅海危機影響將延續到第3季旺季，陽明全年EPS有望達5.19元。

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