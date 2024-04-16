蘇澳E-dReg儲能案場啟用 台泥躍最大電力交易聚合商

台泥（1101）昨（15）日宣布，宜蘭蘇澳建置的35MW E-dReg儲能系統正式啟用，並參與台電電力交易。E-dReg儲能是目前台電電力交易產品中平均結清價格最高，台泥占國內E-dReg儲能總容量72%，達到145MW（百萬瓦），收益已經顯現，並成為台灣最大電力交易聚合商。

台泥表示，今年底前另一座位在東部的50MW E-dReg儲能案場也將分二期陸續併網，進一步鞏固在台灣儲能領域的領導地位，也以行動支持能源轉型。

台泥儲能事業四大項目

台電電力交易平台上的dReg「調頻備轉」儲能主要負責電網頻率調整，國內建置併網量已經超出台電需求，每日競標操作難度增加。台泥已啟用的宜花大型儲能案場及建置中案場均屬於E-dReg儲能，是長效型具電網頻率調整及供應電能至電網的儲能系統由義大利子公司NHOA規劃設計，台泥儲能負責建置。

台泥表示，由於E-dReg儲能是複合式，建置技術門檻較高，能將多餘電力存下、配合台電調度所需放電供應電網需要，也可做到「削峰填谷」，進一步提升能源使用的效率與環境友好性。雖然E-dReg儲能所需電池數量為dReg的2.5倍，成本較高，但因兼具調整電網頻率及供應電網電能功能，在綠能發電快速增加下已成為市場主流。

台泥指出，國內產業用電電價4月起平均調漲13.5%，加上生成式AI應用加速資料中心對儲能系統需求增加，種種因素都將帶動時間電價企業用戶對儲能的需求。另外，目前市場上僅有台泥儲能提出以防火滅火水泥儲能櫃EnergyArk為核心的安全方案，配套獨家的產品責任險，形成對客戶的安心保障。也就是說可支付儲能火災相關造成的財損。

台泥強調，台泥儲能結合子公司能元超商，可以協助大型製造業、科技業於廠區內建置儲能系統，參與台電s-Reg電力交易項目。

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