藥師夯 起薪比醫師高

大樹（6469）董事長鄭明龍昨（15）日表示，資本力量進到藥局後，人才、店舖的競爭愈來愈白熱化，過去每年非藥師薪資調幅3至5%，藥師一年調5至10%，藥師比醫師還搶手。

佑全藥品副董事長劉志平表示，根據內政部統計全台藥局雖然有1萬多家，若是扣除醫院及診所配置的藥師，目前藥局的藥師就他理解僅有7,000多人，理論上每家藥局至少要有1.5位藥師才足夠，兩位才是正常的人力配置，但現在因為藥師人力不足，造成大家不得不透過高薪才能請到藥師。進一步說，藥師人力缺口多達四、五千人。

鄭明龍指出，現在剛畢業的藥師北部薪資已喊到月薪10萬，南部喊到7至9萬元，反觀醫師現在入行起薪僅6萬元，藥師的起薪身價已超過醫師。

鄭明龍說，愈來愈多異業跨入藥局產業，早期主要是藥廠及生醫公司為主，現在包括營建業及電子業也有多家公司跨進來，造成藥局業突然身價水漲船高，如以佳世達買丁丁的價格來換算，平均取得一家藥局的成本上億元，但另一方面也讓藥師愈來愈難找，人力成本持續墊高。

他笑稱，現在賣手機的、蓋房子的也都來做藥局，讓原本就已十分搶手的藥師，現在更是人力市場的稀缺人才，剛畢業的藥師月薪喊到10萬，相較之下剛入行的醫師目前起薪僅有6萬元。

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