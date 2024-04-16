藥局商機大 電子、營建跨業搶商機

經濟日報／ 記者謝柏宏嚴雅芳陳昱翔／台北報導

藥局商機大，電子業營建業都來分杯羹。大樹（6469）董事長鄭明龍昨（15）日表示，近年來愈來愈多異業跨入藥局產業，近期，包括電子業、營建業都轉來投資藥局，這個產業真的是愈來愈熱鬧。

電子業佳世達取得諾貝兒多數股權，建設集團寶佳收購新高橋藥局、醫療設備廠承業醫也取得富康活力股權跨足藥局通路，近日傳出手機通路商神腦國際也開始對外招募藥師人才。

針對神腦擬跨入藥局產業的傳聞，神腦昨日回應不予置評。據悉，神腦曾於法說會透露，目前正積極評估跨入健康事業市場，但並未詳細說明布局計劃。神腦過去曾在2019年時與盛弘集團旗下躍獅連鎖藥局策略結盟，打造全台首間O2O線上旗艦店，但後續因組織調整，雙方合作一年後即告終，但神腦內部仍相當看好健康事業，因此仍持續評估跨入的可能性。

鄭明龍表示，上述是已對外公告的，還有不少籌備中準備進來的營建業及電子業都在評估中。他表示，或許大家認為台灣藥局連鎖率偏低，再加上連鎖藥局資本化後，被外界認為享有高的本益比，很值得投入。

但他坦言，藥局是非常辛苦的行業，且台灣一家藥局服務人數僅約2,100至2,200人，擔心後續愈來愈多藥局會陷入虧損。他建議，異業進入藥局市場應儘速找到定位。

營建業 神腦 電子業

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