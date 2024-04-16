發現薇趨勢／電動車還是一門好生意嗎？

全球永續意識抬頭，推行電動車逐漸成為各國施政的默契。

歐盟曾在2021年提出將在2025年禁售燃油車與PHEV插電式混合動力車，然而歷經新冠疫情與經濟起伏的耗損，近期竟紛紛傳出「延期」與「降低電動車普及目標百分比」。這不禁讓人懷疑：電動車還是一門好生意嗎？

電動車立意良善，希望減少環境汙染，但是如果從「禁用燃油車」角度看，似乎態度又過於極端。

全球產業興衰都難脫離政治與經濟的考量。以晶片產業來說，美國與德國即使明瞭在境內成立台積電晶圓廠是高成本的投資，但為避免政治風險，還是願意投身其中。

中國電動車崛起之前，提到電動車，就不免想到美國汽車大廠特斯拉。特斯拉幾度瀕臨破產，但媳婦熬成婆，現在終於等到全球重視永續與環境保護了。

在傳統車廠態度尚不明確時，電動車市場特斯拉一枝獨秀。但隨後，傳統車廠陸續推出自己的電動車，市場遂呈現多分天下之勢。原以為市場共好，結果殺出個程咬金，中國比亞迪以低價笑傲江湖，光是2023年就賣出300萬輛電動車，而特斯拉同年只有180萬輛。

在低價競爭的窘境下，路透先前還報導，特斯拉投資人看好低價的電動車市場，而馬斯克已否認此事。其實電動車還算是個新興市場，這麼快就削價搶市、惡性爭奪並非好現象。

雪上加霜的是，當比亞迪排名擠進全球汽車業前十名，中國廠商小米也傳將分一杯羹。根據美國媒體CNBC的報導，小米的新電動車比特斯拉Model 3竟然便宜4,000美元。

全球為何選在這個時段紛紛推遲「禁售燃油車」呢？

所有商品瞄準全球化市場，是美國一貫的商業手段。從社群媒體Facebook、最大電商Amazon、串流平台霸主Netflix到生成式AI王者OpenAI，一概提供跨國服務，規模龐大到甚至跨洲設立分部。

特斯拉同樣也是Made in US，在逐漸有贏面的前提下，若全球都信奉電動車是環境的救星，特斯拉作為一隻領頭羊，未來將是一片光明。

然而碰到來勢洶洶的中國車企，特斯拉似乎已經失去先機優勢。如果全球政府祭出更多電動車的利多，中國車企將可能成為最大的收益者。

再來檢視各國政府推行電動車政策的決心。日本政府雖然直接補助民眾購買電動車，補助範圍除了純電動車，還有油電混合車以及氫能源車，而車輛能源必須「吃綠電」，也就是由再生能源來的電力；若是公寓等集合式住宅，受限於電力公司契約，則需額外購買綠電憑證。

目前英國境內累積超過97萬輛電動車，一切歸功於政府大力補助，但這項補助在2023年已喊停。英國政府財政監管機構預算責任辦公室預期，2027年電動車新車銷量將從67%下修至38%。

現任英國首相蘇納克於去年10月的演講中也提及，油車換電動車，經濟將萎縮，因此把「禁售燃油車」政策推遲到2035年。

美國2024年新制上路，取消多款電動車的稅金補助，維持補助的電動車款也會逐步增加條件限制，這讓美國境內考慮買電動車的人數較去年減少11%。

美國政府過去計劃2032年讓電動車普及率提升到67%，如此大夢也因其國內傳統車廠反彈，而將目標下修到35%。前總統川普也多次批評電動車，說電動車是一場騙局。

當各國逐漸放緩電動車利多政策，不免讓已深陷低價競爭的電動車市場再蒙上一層灰。資本主義當道的時代，甜美市場與乾淨環境不斷掙扎，加上政治與經濟考量，沒有人是贏家。

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